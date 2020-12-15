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UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi ‘Kadın Çalışmaları Özel Sayısı’ yayımlanacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) akademik/bilimsel dergisi Folklor/Edebiyat’ın Mayıs 2021 sayısı Kadın Çalışmaları özel sayısı niteliğinde evrensel çerçevede hazırlanıyor.

15 Aralık 2020 Salı 13:50
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi ‘Kadın Çalışmaları Özel Sayısı’ yayımlanacak
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Dergi yönetimi ve UKÜ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nden (UKAMER) yapılan açıklamada, Frankfurt ve Yale Üniversitesi’nden konuk editörlerle birlikte hazırlanacak özel sayıda halkbilimi, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, vb. bilim dalları başta olmak üzere diğer bilim dallarında kadın çalışmaları perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalara yer verilecek.

Söz konusu özel sayı ile toplumsal cinsiyet konusuna ilişkin güncel konuların tartışılması; kadınların feminist sanatsal yaratıcılığı, direnişi, eleştirel sanatsal üretimi ve heteropatriyarkaya karşı duruşu ele alan bilimsel araştırma sonuçları doğrultusunda feminist üreticilik ve yaratıcılığa yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Makaleler DOI kayıtlı olarak başta Dergipark, Scopus, DOAJ olmak üzere saygın dizinlerde yer alacak

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Folklor/Edebiyat’ın genel yayın kural ve ilkelerine göre düzenlenecek makaleler 40 bin karakterle sınırlı olacak ve alanlarında uzman iki hakemin onayına sunulacak. Türkçe veya İngilizce yazılmış makaleler, DOI kayıtlı olarak başta Dergipark, Scopus, DOAJ olmak üzere saygın dizinlerde yer alacak.

Özel sayı ile ilgili olarak konuşan UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, ulusal ve uluslararası saygın dizinlerde yer alan UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin merkez araştırma alanı ile ilgili ve güncel olarak tüm dünyada gündemde olan bir konuya sayfalarını açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa ve ABD’den alanında uzman konuk editörlerin katkıda bulunacak olmalarının önemli bir gelişim olduğunu aktaran Aylanç, ayrıntılı bilgilere https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.aspx?ID=113 linkinden ulaşılabileceğini de aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç, adada ilk kez yayımlanacak olan kadın çalışmaları özel sayısıyla alana önemli bilimsel/akademik katkılar sağlanacağına inanç belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ FolklorEdebiyat DergisiKadın Çalışmaları Özel Sayısı
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