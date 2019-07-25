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UKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon sürecinde

UKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon sürecinde

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
UKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon sürecinde

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akreditasyon çalışmaları son hızla devam ediyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon program akreditasyonu için Türkiye’den ‘Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (SABAK) başvuru yapıldığını ve sürecin 12 Temmuz 2018 tarihinde başlatıldığını açıkladı.

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Yrd. Doç. Dr. Özalp, akreditasyon süreci kapsamında SABAK’ın belirlediği ölçütler çerçevesinde iç ve dış paydaşların görüşlerine ve taleplerine uygun olarak program eğitim amaçlarında, müfredat ders programlarında ve ders içeriklerinde iyileştirme ile yenilikler yapıldığını bildirdi. Özalp, “Çalışmalar çerçevesinde öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Bölüm İçi Seminerler’ uygulamasını da başlattık” dedi.

SABAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak akreditasyonun, öğrenci memnuniyetini yükseltmek, mezunların istihdam olanaklarını artırmak ve üniversitelerarası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kolaylaştırmak açısından büyük katkı sağlayacağını aktaran Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, değerlendirici heyetin Kasım 2019’da kendilerini ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
UküFizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
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