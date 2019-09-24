UKÜ ev sahipliğinde UGEBAK konferansı ve ELMIS kongresi gerçekleşiyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde “II. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış (UGEBAK) 2019” ile “IV. ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi” Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşiyor.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, fakülte ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 25 Eylül’de başlayacak her iki etkinliğin de 27 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Yalın, her iki etkinliğin Onursal Başkanının UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri olduğunu belirterek, konferanslarda uluslararası ve ulusal katılımcıların yapacağı sunumlar yanı sıra Kuzey Kıbrıs’taki öğretmen ve eğitimciler ile atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

UGEBAK’ın bu yılki ana temasının “Eğitimde Sürdürülebilir Kalite” olduğuna dikkat çeken Yalın, IV. ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nin 2019 ana temasının ise “Özel Eğitimde Etkili Bütünleştirme, Yönetim ve Liderlik: Özel Eğitimin Bugünü ve Geleceği” olduğunu, etkinliklere ve çalıştaylara kayıtların devam ettiğini, detaylara üniversitenin web sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.