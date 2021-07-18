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UKÜ ENERJUNE yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’ne bağlı Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ENERJUNE adlı yarışmada en fazla puanı toplayan Abdulmohemn Alsaadi, Khaled Al ve Çilem Cavıldak ödül almaya hak kazandı.

18 Temmuz 2021 Pazar 09:15
UKÜ ENERJUNE yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Dereceye giren öğrencilerin yanı sıra yarışmanın düzenlenmesine katkıda bulunan Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü üyeleri David Muleka, Paul William ve Salim Mohamed’e de hediye takdimi yapıldı.

Tüm ülkede yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yarışmanın çevrimiçi olarak düzenlendiğini aktaran Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, yarışma amacının bu sıkıntılı süreçte öğrencilerin hem eğlenmesi hem de eğitim aldıkları alan ile ilgili daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

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Kalaycı, yarışmanın enerji odaklı bir yarışma olduğunu ve Haziran ayı içerisinde organize edildiğini kaydederek, “Bu nedenle ismi Danışmanları tarafından ENERJUNE olarak belirlendi” ifadesini kullandı.

Yarışmanın Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy danışmanlığındaki Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlendiğini anımsatan Kalaycı, “Yarışma kapsamında enerji ile ilgili haftalık eğitici videolar belirlendi. Katılımcı öğrencilerimize her hafta bu videolardan hazırlanan sorulardan oluşan küçük sınavlar yapıldı” şeklinde konuştu.

Organizasyonu yapan Yrd. Doç. Dr. Ersoy ise yarışmanın içeriği hakkında konuşarak, katılımcı öğrencilerin ilk hafta elektrik üretimi ve elektrik üretim sistemleri, ikinci hafta güneş panelleri ve üçüncü hafta ise transformatörler hakkında sorulan sorulardan sınava tabi olduklarını belirtti.

Her hafta en fazla puanı toplayan öğrencilerin Internet üzerinden duyurulması nedeniyle öğrenciler arasında tatlı bir rekabet yaşandığını kaydeden Ersoy, öğrencilerin yarışma sayesinde hem eğlenceli bir şekilde rekabet ettiklerini hem de elektrik üretimi, güneş panelleri ve transformatörler hakkında bilgi birikimlerini artırdıklarını ifade etti.

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