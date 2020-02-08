UKÜ Elektronik Teknolojisi Programı kayıtları başladı

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuşaf, elektroniğin günümüzde otomasyon sistemleri, mikro denetleyiciler, baskı devreleri, endüstriyel robot kolları, akıllı seralar, biyomedikal cihazlar, uçak güdüm ve denetim sistemleri gibi çeşitli endüstriyel birimlerde karşımıza çıktığını aktarırken, gece görüş sistemleri, tarama robotları, otomatik stoklama sistemleri, fotoğraf makinaları, videolar, çamaşır-bulaşık makinaları, bankamatikler gibi ürünlerin de elektronik teknolojisi olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Kuşaf, elektroniğin çok geniş bir kullanım alanı olduğunun vurgulayarak,aracılığı ile bu sistemler üzerine sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak mezunlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Program kapsamında alınacak dersler hakkında da bilgi veren Kuşaf, “Öğrenciler elektronik, mikro denetleyiciler, otomasyon, robot tekniği, endüstriyel veri toplama ve analizi, programlanabilir denetleyiciler, elektrik motorları ve sürücüleri hakkında dersler alarak, tam donanımlı olarak yetiştirilecekler” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kuşaf, mezun olan öğrencilerin almış oldukları her bir meslek dersi için uzmanlaşacaklarına dikkat çekerek, “Mezunlar, kamu ya da özel sektörde; teknik servislerde, bakım-onarım birimlerinde, elektrik-elektronik ve elektronik montaj ile demontaj işlerinde, mikrokontrolör programlamada, elektrik-elektronik ve makina cihaz imalat fabrikalarında, elektronik tasarım bürolarında, kontrol ve kumanda sistemlerinde, PLC programlama ve robotik alanlarında çalışabilecekleri gibi, ayrıca kendi işlerini de kurabilirler” dedi.