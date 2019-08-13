UKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları yeni dönem başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi kayıt kabulleri başladı. Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuşaf, her iki programın da eğitim dilinin İngilizce olduğunu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olduklarını açıkladı. Kuşaf, bu kapsamda KKTC, TC ve üçüncü ülkelerden öğrencilerin programa kayıt yaptırabileceklerini bildirdi.

Yüksek lisans programı kapsamında alınacak dersler hakkında bilgi veren Kuşaf, “Öğrenciler iletişim teknolojileri, elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım metot ve tekniklerini, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği ile sinyal ve görüntü işleme gibi konuların herhangi birinde uzmanlaşma fırsatı yakalayacaklar” dedi.

Prof. Dr. Kuşaf, amaçlarının elektrik-elektronik mühendisliği lisans veya yüksek lisans mezunu öğrencilerin akademik kariyerlerine katkı koymak olduğunu belirterek, “Özgün araştırmalar yaparak, uluslararası alanda yayın yapabilmelerine olanak sağlamak temel hedefimizdir” dedi.

Doktora programı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kuşaf, şunları söyledi: Program elektronik, haberleşme, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği, elektrik tesisleri anabilim dallarının herhangi birinde araştırma yapabilme, teorik çalışmalar veya uygulamalı deneyler sonucunda elde edilen verileri analiz edebilme ve ilgili konulardaki son çalışmalar ile karşılaştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazanmış bilim insanları yetiştirebilecek şekilde organize edildi.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Doktora programının eğitim olanaklarına da dikkat çeken Kuşaf, yeni teknolojik gelişimleri takip ederek, alanında uzman akademik kadro ile doktora tezinin hazırlanması için gereken alt yapının üniversite tarafından sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Kuşaf, öğrencilerin eğitimleri süresince bölüm bünyesinde yer alan çeşitli uygulama ve simülasyon laboratuvarlarından yararlanabileceğini sözlerine ekledi.