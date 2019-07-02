UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından mezunları için geleneksel “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri yaptığı konuşmada,sağlığın dinamik ve büyüyen bir kariyer alanı olduğunu belirterek, üniversitenin de sağlık alanında büyük bir ivme kazandığını kaydetti. UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin büyüyerek geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini belirten Nadiri, törende ayrıca Tıp ve Diş Fakültelerinin gelecek dönem eğitim hayatına başlayacağını da duyurdu. Bölgenin sağlık alanında lider kurum olmayı hedeflediklerini aktaran Nadiri, bu nedenle mevcut fakültelerin sadece öğrenci sayısı açısından değil, aynı zamanda eğitim veren akademisyen, laboratuvar ve araştırma olanakları açısından da büyümesini amaçladıklarını bildirdi. Beyaz önlük giymenin bir onur olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nadiri, “Beyaz önlük sorumluluk demektir. Öğrencilerimizin bu bilinçle meslek yaşantılarını sürdüreceğine inanıyorum” dedi.
Eczacılık Fakültesi birincisi Lawko Rashid törende yaptığı konuşmada, alanında uzman eğitim kadrosuna sahip UKÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.
Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni” Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri ve fakülte öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlük giydirmesi ve ardından öğrencilerin yemin töreni ile son buldu.