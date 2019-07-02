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UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi

UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi

02 Temmuz 2019 Salı 17:40
UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından mezunları için geleneksel “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri yaptığı konuşmada,sağlığın dinamik ve büyüyen bir kariyer alanı olduğunu belirterek, üniversitenin de sağlık alanında büyük bir ivme kazandığını kaydetti. UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin büyüyerek geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini belirten Nadiri, törende ayrıca Tıp ve Diş Fakültelerinin gelecek dönem eğitim hayatına başlayacağını da duyurdu. Bölgenin sağlık alanında lider kurum olmayı hedeflediklerini aktaran Nadiri, bu nedenle mevcut fakültelerin sadece öğrenci sayısı açısından değil, aynı zamanda eğitim veren akademisyen, laboratuvar ve araştırma olanakları açısından da büyümesini amaçladıklarını bildirdi. Beyaz önlük giymenin bir onur olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nadiri, “Beyaz önlük sorumluluk demektir. Öğrencilerimizin bu bilinçle meslek yaşantılarını sürdüreceğine inanıyorum” dedi. 

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Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Sarıyar Fakülte’nin bu yıl 600 öğrenciye eğitim verdiğini belirterek, UKÜ’nün güçlü akademik kadrosu ile bu sayının artacağına inanç belirtti. Sarıyar, 2018 yılında Farmakognozi Bilim Dalında Yüksek Lisans Programı açıldığını da aktararak, 2019 Güz döneminde ise Farmasötik Bilimler doktora programının öğrenci kabullerine başladıklarını açıkladı. Eczacılık Fakültesi’nin, Roma Tor Vergata Üniversitesi ile çift diploma programı antlaşması bulunduğunu da hatırlatan Prof. Dr.Sarıyar, ayrıca fakültenin Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA) ile Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komitesi dâhil olmak üzere birçok uluslararası organizasyonlara üyeliklerinin bulunduğunu da kaydetti. Prof. Dr. Sarıyar konuşmasının sonunda Eczacılık Fakültesi’nin geçen yıl kaybettiği Farmasötik Teknoloji profesörü, Prof. Dr. Murat Şumnu’nun anısına misafirleri saygı duruşuna davet etti.
Eczacılık Fakültesi birincisi Lawko Rashid törende yaptığı konuşmada, alanında uzman eğitim kadrosuna sahip UKÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti. 
Eczacılık Fakültesi  “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni” Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri ve fakülte öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlük giydirmesi ve ardından öğrencilerin yemin töreni ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Eczacılık
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