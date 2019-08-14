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UKÜ, Diş Hekimliği Fakültesi yeni dönem öğrenci kayıtları devam ediyor

YÖDAK tarafından onaylı UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi öğrenci kabulleri başladı.

UKÜ, Diş Hekimliği Fakültesi yeni dönem öğrenci kayıtları devam ediyor

YÖDAK tarafından onaylı UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi öğrenci kabulleri başladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
UKÜ, Diş Hekimliği Fakültesi yeni dönem öğrenci kayıtları devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) sağlık sektörüne profesyoneller yetiştirerek, sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi öğrenci kabulleri başladı.

UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Zühtü Haluk Keskin, amaçlarının öncelikli olarak toplumun ve öğrencilerin ağız diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunarak, bilimsel araştırma çalıştırmalarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

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Diş Hekimliği Fakültesi’nde, öğrencilerin 3. 4. ve 5. eğitim yıllarında üniversite bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uygulamalı olarak klinik eğitimi alacaklarını aktaran Zühtü Haluk Keskin, programın eğitim dilinin Türkçe ve İngilizce olacağını da belirtti.

Çağın gereklilikleri doğrultusunda hasta haklarına saygılı, ihtiyaç ve beklentilere uygun eğitim verildiğini aktaran Keskin, ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlayarak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkelerine bağlı toplum ağız diş sağlığını üst seviyeye getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Keskin, UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde konvansiyonel diş hekimliği eğitiminin yanı sıra dijital diş hekimliği eğitiminin de verileceğine dikkat çekerek, hedeflerinin öğrencilerin çağdaş ve modern diş hekimleri olarak hayata atılmalarını sağlama olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Diş Hekimliği Fakültesi
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