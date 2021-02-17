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UKÜ bünyesinde Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM) kuruldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM) kuruldu. Kıbrıs’ta bulunan tüm arı türleri ve arı ürünleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Merkez, özellikle arı ve arı ürünleriyle ilgili multidisipliner araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak.

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:55
UKÜ bünyesinde Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM) kuruldu
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KARÜM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, hedeflerinin Üniversite bünyesinde bal ve diğer arı ürünlerinin analizi ile arı hastalıklarını teşhis edecek akredite laboratuvarın kurulması olduğunu belirterek, ayrıca arıcılara ve ilgili paydaşlara gerekli desteği sağlamak, eğitim ve danışmalık hizmeti vermek ve Dünyadaki gelişmiş araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile planlanan ortak çalışmalar ile Kıbrıs’ta arıcılığın geliştirilmesine katkı koymak istediklerine dikkat çeken Özgör, alanında uzman kişiler tarafından doğru bal analizlerinin yapılması için girişim başlattıklarını da söyledi.

“Kıbrıs’ta başta bal olmak üzere arı ürünlerinin bölgesel haritalandırması yapılacak”

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Özgör, Kıbrıs’ta başta bal olmak üzere arı ürünlerinin bölgesel haritalandırılmasının yapılacağını aktararak, balda polen analizleri yapılarak, gerçek bal çeşitlerinin tespit edileceğini de ifade etti.

Üniversite bünyesinde örnek arılık kurulmaya başlandığına dikkat çeken Özgör, “Bu çalışma ile öğrencilerle beraber arıcılık uygulamaları yapılacak ve sürdürülebilir kampüs hedefine destek sağlanacak” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özgör, merkezin çok yönlü çalışmaları olacağını vurgulayarak, ilk başta bölgesel ve ulusal, daha sonrasında da uluslararası işbirlikleriyle arı ve arıcılık master planının çıkarılıp, projeler üretmek ve öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hakkında da bilgi veren Özgör, kurulun Doç. Dr. Hatice Ataçağ Erkurt, Yrd. Doç. Dr. Nahit Rizaner, Dr. Asım Eğitmen ve Dr. Hüseyin Ok’tan oluştuğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
UküKıbrıs Arı Ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi
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