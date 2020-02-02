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UKÜ Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans programı açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) Lisans Programı 2019-2020 Bahar Dönemi öğrenci kabulleri başladı.

UKÜ Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans programı açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) Lisans Programı 2019-2020 Bahar Dönemi öğrenci kabulleri başladı.

02 Şubat 2020 Pazar 09:01
UKÜ Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans programı açıldı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, internet kullanımının her geçen gün daha da artması nedeniyle günümüzde bilgi güvenliği sorununun ortaya çıktığını, dolayısı ile Bilgi Güvenliği Teknolojisi Lisans Programı’nın büyük önem kazandığını kaydetti.

Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için kurum ve ülkelerin bilgi güvenliği tehditlerine karşı standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirdiğine dikkat çeken Yaratan, söz konusu lisans programı ile bilgi güvenliğinin tehdit edildiği durumların en aza indirgenmesi, mevcut olan güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi hedeflediklerini açıkladı.

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Prof. Dr. Yaratan, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması ile internet kullanımının hayatımızın bir parçası haline geldiğini hatırlatarak, “Günümüzde bulut işlemler gibi yeni kavramlar kullanılmaya başlandı. Bu da kurum ve şirketlerin de bilgi ve iletişim konularını bu ağları kullanarak yapmalarına olanak sağladı” dedi.

Program hakkında konuşan Yaratan, program öğrencilerinin; Bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, ağ güvenliği veri tabanı güvenliği konularında da bilgi sağlayacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Yaratan, “Program sayesinde öğrencilerimize, yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinde yenilikçi bir rol üstlenecekleri tüm bilgi ve donanımları kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Programın temel misyonuna da dikkat çeken Yaratan, öğrencilerin bilime evrensel katkıda bulunan, bilgisini sürekli geliştiren, ileri analiz ve çözüm yöntemlerini kullanabilen, pratik ve doğru analitik düşünceye sahip, insan ilişkilerinde başarılı, yaratıcı ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verebilecek bilişim güvenliği uzmanları olarak yetişeceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Bilgi Güvenliği Teknolojisi
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