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UKÜ bahar dönemi “Öğrenci Kulüpler Şenliği” düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından yeni Akademik yılda öğrencilere kulüp ve sosyal faaliyetleri tanıtmak amacıyla “Öğrenci Kulüpler Şenliği” düzenlendi.

UKÜ bahar dönemi “Öğrenci Kulüpler Şenliği” düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından yeni Akademik yılda öğrencilere kulüp ve sosyal faaliyetleri tanıtmak amacıyla “Öğrenci Kulüpler Şenliği” düzenlendi.

08 Mart 2020 Pazar 11:01
UKÜ bahar dönemi “Öğrenci Kulüpler Şenliği” düzenlendi
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UKÜ Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kulüp başkanları ve temsilcileri kurulan öğrenci kulübü stantlarında öğrencilere kulüpler hakkında bilgi verip, yeni kulüp üyelerine ev sahipliği yaptılar.

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İki gün süren Öğrenci Kulüpler Şenliği’nde sağlık, dans, psikoloji, iletişim, hukuk, dalış, edebiyat, tiyatro, mühendislik ve spor alanlarını içeren birçok kulüp, stantlarda yerini aldı.

Kulüpler şenlik süresince akademik yıl boyunca gerçekleştirmeyi hedefledikleri faaliyetleri ve kulüp amaçlarını da öğrencilere aktarıp, fikir alışverişinde bulunmalarının yanı sıra David Sonny Ikpah isimli öğrencinin gerçekleştirdiği gitar dinletisiyle keyifli anlar yaşadılar.

ÖGDM Müdürü Gamze Atay, Kulüp etkinliklerinin öğrencilerin sosyal gelişiminde büyük katkısı olduğunu belirterek her öğrencinin en az bir kulübe üye olarak etkinliklerde yer almasının önemli olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Bahar Dönemi “Öğrenci Kulüpler Şenliği”
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