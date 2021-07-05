Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine özel eğitim programı düzenledi

3 gün süren ve toplam 12 oturumda gerçekleşen “İletişim ve Medya Eğitimi” programına LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nden 40 öğrenci katıldı. Geleneksel ve dijital medya üzerine olan ve TRT’nin önde gelen isimlerince verilen eğitim programı çevrimiçi gerçekleşti.

‘Dijital Pazarlama, ‘Youtube Optimizasyonu’, ‘Kamera Önünde Sunum ve Hikâye Anlatıcılığı’, ‘Kullanıcı Yolculuğu’, ‘Diplomasi Muhabirliği’, ‘Sosyal Medyada Video İzleyicisi Eğilimi’, ‘Sosyal Medya Kullanıcı Yolculuğu konularının yanı sıra ‘TRT’de Kariyer’ ve ‘TRT World Kurumsal Tanıtımı’ gibi geleneksel ve dijital medya konuları üzerine verilen eğitim İngilizce gerçekleşti. İletişim ve Medya Eğitimi programının sonunda öğrencilere katılımcı belgesi verildi.

Tunca: “İletişim ve Medya eğitimi programı

TRT’nin alanlarında uzman kişilerince gerçekleştirildi”

Konuyla ilgili olarak LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, “Bir süredir TRT ile hazırladıkları eğitim programlarını adada ve Fakültemiz öğrencilerine yönelik gerçekleştirme konusunda iletişim halindeydik. TRT’nin eğitim programında yer alan konuların ışığında ve öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan ‘İletişim ve Medya Eğitimi’ programı TRT’nin deneyim sahibi ve alanlarında uzman kişilerince gerçekleştirildi” dedi.

İlk kez gerçekleştirilen TRT İletişim ve Medya eğitimi programı ile ilgili olarak öğrencilerden aldıkları geri bildirimlerle programın devamına yönelik de bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini belirten LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunca, “Öğrencilerimiz bu eğitim programından çok keyif aldıklarını ifade ettiler. Ayrıca bundan sonraki programlara yönelik olarak da oldukça güzel fikir ve öneriler getirdiler. TRT ile tüm bu öneri ve fikirleri değerlendirmek arzusundayız” dedi.