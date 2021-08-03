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TRT “İletişim ve Medya Eğitimi” Programına katılan LAÜ öğrencileri belgelerini aldı

Türkiye’nin köklü yayın kuruluşu TRT’nin Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine özel düzenlediği “İletişim ve Medya Eğitimi” programının katılımcı belgeleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

03 Ağustos 2021 Salı 16:33
TRT “İletişim ve Medya Eğitimi” Programına katılan LAÜ öğrencileri belgelerini aldı

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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin 40 öğrencisinin almaya hak kazandığı belgeler, pandemi koşullarında; İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının katılımıyla Fakülte’nin Medya Merkezi’nde düzenlenen törende verildi.    

   Konuyla ilgili olarak LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, 3 gün süren ve toplam 12 oturumda gerçekleşen “İletişim ve Medya Eğitimi” programına LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nden 40 öğrencinin katıldığını hatırlatarak katılımcıların TRT’nin alanında uzman isimlerinden aldıkları eğitimden oldukça verim elde ettiklerini kaydetti. Eğitim programı kapsamında katılımcı öğrencilerin birer ‘katılımcı belgesi’ alma hakkını da elde ettiklerini söyleyen Tunca, “pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi gerçekleşen ‘İletişim ve Medya Eğitimi’ programının katılımcı belgelerini TRT dijital ortamda ulaştırdı. Biz de Fakültemiz Medya Merkezi’nde düzenlediğimiz bu etkinlikle dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

   TRT’nin LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine özel olarak düzenlediği İletişim ve Medya Eğitimi programı kapsamında ‘Dijital Pazarlama, ‘Youtube Optimizasyonu’, ‘Kamera Önünde Sunum ve Hikâye Anlatıcılığı’, ‘Kullanıcı Yolculuğu’, ‘Diplomasi Muhabirliği’, ‘Sosyal Medyada Video İzleyicisi Eğilimi’, ‘Sosyal Medya Kullanıcı Yolculuğu konularının yanı sıra ‘TRT’de Kariyer’ ve ‘TRT World Kurumsal Tanıtımı’ gibi geleneksel ve dijital medya konuları üzerine eğitim verildi.

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