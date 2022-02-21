‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı The American Future College öğrencilerinden başarılar gelmeye devam ediyor.

17 Şubat-19 Şubat tarihleri arasında, Edirne'de düzenlenen, Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasında, The American Future College 9 A-Level öğrencisi Özgül Çetin, elde ettiği dereceler ile yeni rekorlar kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışların ilk gününde, AFC öğrencisi Özgül Çetin, 400 metre serbest’te 4:49.33 derecesi ile Okul Sporları rekoru kırdı. Yarışların 2. ve 3. gününe’de rekorlarla giren Çetin, 100 metre serbest’te yüzdüğü 01:03.24'lük derecesi ve 200 metre serbest’te yüzdüğü 02:18.04'lük derecesi ile hem Okul Sporları rekoru hem de kendisine ait olan KKTC rekorlarını kırdı.

The American Future College’den yapılan açıklamada “Öğrencimiz Özgül Çetin'i başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.