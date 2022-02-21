banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İşte yeni Bakanlar Kurulu
İşte yeni Bakanlar Kurulu
"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"
“Kimse zahmete girmedi”
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetinde gelişme
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Bu kibrit kutusu araçlar ne kadar güvenilir!
Bu kibrit kutusu araçlar ne...
banner405
Flaş Haber
İşte yeni Bakanlar Kurulu
Kapat

‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:30
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı The American Future College öğrencilerinden başarılar gelmeye devam ediyor.

banner341
17 Şubat-19 Şubat tarihleri arasında, Edirne'de düzenlenen, Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasında, The American Future College 9 A-Level öğrencisi Özgül Çetin, elde ettiği dereceler ile yeni rekorlar kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışların ilk gününde, AFC öğrencisi Özgül Çetin, 400 metre serbest’te 4:49.33 derecesi ile Okul Sporları rekoru kırdı. Yarışların 2. ve 3. gününe’de rekorlarla giren Çetin, 100 metre serbest’te yüzdüğü 01:03.24'lük derecesi ve 200 metre serbest’te yüzdüğü 02:18.04'lük derecesi ile hem Okul Sporları rekoru hem de kendisine ait olan KKTC rekorlarını kırdı.

The American Future College’den yapılan açıklamada “Öğrencimiz Özgül Çetin'i başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?
LAÜ’de Satranç Turnuvası düzenlendi
LAÜ’de Satranç Turnuvası düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim