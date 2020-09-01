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Son Başvuru 11 Eylül

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Oyunculuk Bölümü, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı 2020-2021 Akademik yılı özel yetenek sınavını, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam ediyor..

01 Eylül 2020 Salı 14:34
Son Başvuru 11 Eylül
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Oyunculuk Bölümü, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı 2020-2021 Akademik yılı özel yetenek sınavını, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam ediyor..

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Son Başvuru 11 Eylül

Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, TC’ye özel %25,%50,%75 ve %100 burs avantajları ile Çevrimiçi Özel Yetenek Sınavının başladığı, son başvuru tarihinin 11 Eylül olduğu belirtilirken, sınavın uygulama esasları ve detaylarını şu şekilde açıkladı;

Adayların, programa başvurabilmesi için YKS sınavından en az 150 ham puan alması ve droy@gau.edu.tr elektronik posta adresine toplam 5 adet video kaydı (5 adet wetransfer linki) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve detaylı bilgi, bölümün internet sitesindeki ‘droy.gau.edu.tr’ ‘Yetenek Sınavı’ bağlantısında bulunmaktadır.

Videolarla ilgili yönlendirici içerik bilgisi ve çekimle ilgili teknik kurallar: 

Video 1: Tanıtım videosu (maksimum 5 dk.)

Adayın kendi tanıtım videosu. Bahsedilmesi istenen / önerilen başlıklar:

* Adı, soyadı, yaşı, fiziksel özellikleri (boy/kilo).

* Eğitim geçmişi – hangi okullarda okumuş (ilkokul, ortaokul, lise), liseyi bitirme derecesi.

* Varsa, tiyatro ile ilgili geçmişte kazanılan deneyimler ve yapılan çalışmalar – Neden tiyatro/oyunculuk?

* Varsa, diğer özel yetenek sınavı deneyimleri.

* Hangi oyunları izlediniz? (İzlediğiniz performans hakkında 1-2 cümle değerlendirme). Okuduğunuz tiyatro oyun metinleri. Sevdiğiniz oyun ve yazarlar.

* İngilizce ve/veya herhangi başka bir yabancı dil bilgisi, düzeyi.

* Yaşamsal gündelik rutin – Normal bir gününüz nasıl geçer? (ailenizden/arkadaşlarınızdan da bahsedebilirsiniz).

*İlgi alanları – hobiler. Fobiler.

Teknik Kural: Çekim tam karşıdan, yakın plan (portre) olmalıdır. Bir defada, baştan sona ve tek kadrajda gerçekleşmelidir. Geri planda müzik/efekt kullanılmamalıdır. Tanıtım konuşması doğal bir üslup ve tavırda yapılmalı, videoda montaj (kesme-yapıştırma) yapılmamalıdır. Ses için mikrofon kullanılmamalıdır.  

Video 2: Performans 1 - Dram/tragedya (maksimum 10 dk.)

Adayın herhangi bir dram/tragedya oyun metninden seçip hazırlamış olduğu bir tiradın performans videosu. Videonun başında aday seçtiği oyun, yazar, sahne ve karakter hakkında künye bilgisi vermeli ve sonra performansa geçmelidir.

Video 3: Performans 2 – Komedya (maksimum 10 dk.)

Adayın herhangi bir komedi oyun metninden seçip hazırlamış olduğu bir tiradın performans videosu. Videonun başında aday seçtiği oyun, yazar, sahne ve karakter hakkında künye bilgisi vermeli ve sonra performansa geçmelidir.

Video 4: Performans 3 – Şarkı (maksimum 4 dk.)

Adayın seçmiş olduğu herhangi bir Türkçe şarkıyı/türküyü eşliksiz (acappella) seslendirdiği video. Aday bir enstrüman çalıyorsa (piyano/gitar/keman gibi) eşzamanlı çalıp söyleyerek performansını gerçekleştirebilir. Bunun dışında herhangi bir eşlik (karaoke, altyapı) kullanılmamalıdır.

Video 5: Performans 4 – Hareket/Dans (maksimum 3 dk.)

Adayın hazırlamış olduğu fiziksel bir rutinin / koreografinin / dansın videosu. Eşlik için banttan müzik, ses, efekt kullanılabilir. İçerik olarak aday kendi hareket dağarcığına, dans geçmişine göre aşağıdakilerden birini seçebilir:

  • Bale, modern dans, jazz, hip-hop, müzikal, halk dansları.
  • Seçilmiş bir tema üzerine yapılan bedensel doğaçlama, fiziksel tiyatro, dans tiyatrosu.
  • Dans sporu: Salon ve Latin dansları – solo rutin (vals, tango, flamenco gibi)
  • Beden esnekliğini ve ritim duygusunu gösterebilecek sıralı hareket dizgisi (uzak doğu sporları, yoga, zumba, capoeira, jimnastik, v.b.). 

Video 2, 3, 4 ve 5 için teknik kurallar:

Çekimler, adayın tüm devinimlerini ve sesini aktarabilecek şekilde geniş plan (boydan) olmalı ancak kamera mesafesi adayın yüz ifadesini de akatarabilecek kadar adaya yakın ayarlanmalıdır. Performanslar baştan sona bir defada ve tek kadrajda gerçekleşmelidir. Videolarda montaj (kesme-yapıştırma) yapılmamalıdır. Ses için mikrofon kullanılmamalıdır. Kostüm, aksesuar kullanımı tamamen adayın isteğine bağlıdır.

Kontenjan 15 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrencilere  %90 ve %100 burs imkânı verilmektedir.

· SON BAŞVURU TARİHİ: 11 Eylül 2020

  • Başvuru Ücreti: 100 TL

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.    

Hesap No: 198500-5005/TL

IBAN: TR290001000860001985005005   

· VİDEOLARIN (WETRANSFER LINKLERİNİN) GÖNDERİLECEĞİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: droy@gau.edu.tr

Not: 2020-2021 eğitim yılı için internet üzerinden yapılan özel yetenek sınavında başarılı olup Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’ne kesin kayıt yapma hakkı kazanan adaylar, burs bilgisi ile birlikte elektronik posta yolu ile bilgilendirilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiSahne Sanatlari Yüksekokulu
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