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Serhat Akpınar’dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı; “Kadın temsiliyetimizi ülke genelinde en üst düzeye çıkarmalıyız”

07 Mart 2022 Pazartesi 18:43
Serhat Akpınar’dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı; “Kadın temsiliyetimizi ülke genelinde en üst düzeye çıkarmalıyız”

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Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akpınar mesajında kadın-erkek eşitliğinin oldukça önemli bir olgu olduğuna dikkat çekti.

“Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyım”

Akpınar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadın veya erkek olarak yaratılan insanoğlunun cinsiyetini seçerek doğma hakkına sahip olmadıklarını belirterek erkek veya kadın olarak doğmuş olmanın bir diğerine üstünlük hakkı vermeyeceğinin de altını çizdi. Kadına şiddet konusuna da değinen Akpınar, “Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır ve kadına şiddeti insanlığa bir ihanet olarak kabul ediyorum. Kadına yönelik, her türlü fiziki ve ruhsal şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşıyım” dedi.

Akpınar açıklamasının devamında şöyle belirtti;


“Tarih boyunca kültür ve medeniyetler kadına ve erkeğe fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı roller ve vazifeler, temel görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Ülkemizde Kadın, temel görevleri haricinde sosyal hayatta, iş yaşamında, siya­set hayatında diğer ülkelerde olduğu gibi erkekler tarafımdan kısıtlanır durumda değillerdir. Diğer toplumlardan çok daha ileri bir duruş sergilediğimizi bugün çok rahat birlikte seslendirebiliyoruz. Göç alan bir ülke olmamız sebebiyle içinde bulunduğumuz demografik yapıda bazı oksimoron durumlarla karşı karşıya kalmaktan ise büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymakta olduğumuzu biliyorum.

Kadın erkek fırsat eşitliği kavramının toplum tarafından kabul görmeye başlamasından sonra kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve siyasette her geçen gün daha çok yer almaya başlamıştır. Amacımız, bu süreci hızlandırmak ve kadınlarımızın hak ettiği seviyede temsilini ve katılımını sağlamaktır.

“Kadın Yaşamın Kendisidir”

Kadın merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin şefkatin timsalidir. Kadın, annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen ve bunun yanında, yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıyan fevkalade bir varlıktır.

“Kadınlarımızın gelişiminin önündeki olası tüm engeller kaldırılmalıdır”

Toplumun en önemli yapı taşı aile, ailenin de en önemli unsuru anne, yani kadındır. Kadın, çocuk birey sürecinden abla, anne, anneanne, babaanne yaşam boyutuna geçinceye kadar insanlığın evrimi ve evrimleşmesi Konusunda çok ulvi görevler üstlenmektedir. Bu boyutuyla baktığımızda, kadınlarımızın psikolojisi, eğitimi, dünyaya bakış açısı daha çok önem kazanmaktadır. Çocuklarımızın kişiliklerinin oluşmasında ve eğitiminde ailenin, özellikle fertlerin eğitiminde gelişmeye açık, katma değer üretebilen bireylerin olmasında annenin, kadının önemi çok fazladır. Bu sebeple, kadınlarımızın gelişiminin önündeki olası tüm engeller kaldırılmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur .Kabil midir bu kütlenin bir parça­sını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?" demiştir.

“DP Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Yeni Adımlar Atma Hazırlığındadır”

Demokrat Parti, Kadın Kollarımızın da desteğiyle, kadınlarımızın eğitimi, iş hayatına ve sosyal hayata daha çok katılımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve siyaset alanında daha çok temsili için örnek olacak yeni adımlar atma hazırlığındadır. Bunlardan bazıları,

Kadınlarımızla Toplumsal gelişim sürecinin yaşam bulması, gelecek hedefler çalıştayı, evrensel değerlerle hareket programı, uluslarasılaşma, dünya kadınları ile bütünleşme, liderlik çalıştayı, kadın girişimciler zirvesi, BM’de kadın erkek cinsiyet eşitliği protokollerinde yer alınması, kadın sivil toplum örgütlerinin sayısını artırarak küresel ses ve öncü kuruluşlar arasında yer almak olacaktır .

Tüm İlçelerde Kadın Kollarımızla, bölgesel olarak kadınlarımızın sorunlarının tespiti ile, koruma ve Eğitim evlerinin oluşturulmaya çalışılacaktır. KKTC nin kültürel varlığının uğramış olduğu erozyonu kadınlarımızla yeniden geleceğimize taşıyabilmek için iş ve kültür merkezlerini oluşturmaya çalışacağız.

Kadın temsiliyetimizi ülke genelinde en üst düzeye çıkartarak gerek siyasi gerekse de iş yaşam, sanat, kültür, esasen tüm alanlarda kadın temsiliyet varlığımızı en üst düzeye çıkartacağız.

Akpınar yayımladığı demeçte son olrak şu mesajı verdi; “Erkek elinden geleni Kadın ise Erkeğin yapamadığını yapandır. Tüm Kadınlarımızın Kadınlar Gününü Kutluyorum.”

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