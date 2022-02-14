“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedeniyle açıklamada bulunarak, özgür, bağımsız ve çoğulcu radyonun sağlıklı toplumlar için vazgeçilmezliğine vurgu yaptı.

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Radyosu’nun kurulduğu gün olan 13 Şubat tarihinin BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) 2011’de yaptığı 36. Genel Kurulu’nda alınan karar ile ‘Dünya Radyo Günü’ olarak ilan edildiğini ve kutlandığını hatırlatan Bayraktar; alınan bu kararla, yayıncılar arasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma ağı kurulmasına ve medya kuruluşları ile halk arasında radyonun önemine yönelik duyarlılığın artırılması sağlandı’ dedi.

Bayraktar, geniş kitlelere ulaşan en büyük iletişim aracı olan radyoların yeryüzünde yaşayan nüfusun % 95’ine ulaşabilmesi özelliği nedeniyle her zaman ilgi odağı olacağını ve dinleneceğini söyledi. Her yıl farklı bir temayla kutlanan ve radyoya ilginin yeniden canlandırılmasına katkı sağlayan bu günün önemi çerçevesinde, teknolojik olarak nispeten basit ve masrafsız olan radyonun, dijitalleşen dünyada etki alanını ve potansiyelini daha da arttırdığını ifade etti.

Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyonun sağlıklı toplumlar için vazgeçilmezliğine vurgu yapan Bayraktar, tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs Türk Halkının kendi sesini dünyaya duyurabilmek zorunluluğu ile Kıbrıs Türk korsan radyo tanımı içinde ele alınan yasal izni olmayan radyo istasyonlarını teşkilatlandırarak yayına başladığını, özellikle Bayrak Radyosu’nun 1974 yılında yayınladığı savaş haber bültenlerinin direniş halindeki Kıbrıs Türk Halkının moralini yüksek tutatrak, olayları kendi halkına aktarmaya çalışmasının önemine de değindi. Bu çerçevede radyoların insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.