Özel gereksinimli çocukların Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim süreci

Sürecin olumlu yönlerinin ön plana çıkarılmasının faydalı olacağına dikkat çeken Nuri, “Ebeveynlerin üzerine büyük ve zorlu bir görev yükleniyor. Bu nedenle sürecin öğrettikleri ve ebeveyn-çocuk iletişimine olan katkısı daha iyi değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, birçok uzmanın bu sürecin bir fırsata dönüştürülebileceği bilgisini verdiğini söyleyerek, “Bu süreç özellikle özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla birlikte zaman geçirmek ve onlara dair yeni şeyler öğrenmek için benzersiz bir ortam sunuyor” dedi.

Eğitim sürekliliği önemli

Özel eğitim öğretmenleri veya sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan eğitimin faydalı olabilmesi için eğitimin sürekliliğinin önemli olduğunu aktaran Nuri, çocukların eğitim programlarının gün ve saatlerinin öncelikle belirli olması, program konusunda bir rutin oluşturulmasının önemli olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, özel çocukların farklı alanlara ilgi duyabileceğini ve farklı ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Çocukların ilgi alanlarının fark edilip bu alanlarda olumlu gelişimler sağlanmalıdır. Örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun ritme olan yatkınlığının fark edilmesi, çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Çocukların ebeveynlerinin yardımı ile ev işlerine dâhil edilerek günlük yaşam rutinlerinin geliştirilmesinin de desteklenebileceğini aktaran Nuri, öğretmenlerin veliler için hazırladığı içeriklerin uzaktan eğitim kanallarından düzenli olarak takip edilmesi, çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutması ve belli rutinlerin korunmasının gerektiğini de kaydetti.

Cahit Nuri, özel eğitime gereksinim duyan çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğu için bu sürecin söz konusu çocuklar ve ebeveynleri için daha zorlu geçebileceğini vurgulayarak, “En ufak bir değişiklikten bile etkilenen özel gereksinimli çocukların ruhsal durumları bu süreçte ciddi risk altındadır. Özellikle oluşan kaygı durumunun hafifletilmesi için öğretmen-veli iş birliği büyük önem taşımaktadır” dedi.