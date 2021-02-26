banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Özel gereksinimli çocukların Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim süreci

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, Covid-19 salgını nedeniyle yeni koşulların söz konusu olduğunu belirterek, okulda öğretmen-öğrenci iş birliğinde yürüyen eğitimin artık öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde yürütüldüğünü ve özel gereksinimli çocuklar için bu sürecin biraz daha zor olduğunu belirtti.

26 Şubat 2021 Cuma 16:07
Özel gereksinimli çocukların Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim süreci
banner337
banner351

Sürecin olumlu yönlerinin ön plana çıkarılmasının faydalı olacağına dikkat çeken Nuri, “Ebeveynlerin üzerine büyük ve zorlu bir görev yükleniyor. Bu nedenle sürecin öğrettikleri ve ebeveyn-çocuk iletişimine olan katkısı daha iyi değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, birçok uzmanın bu sürecin bir fırsata dönüştürülebileceği bilgisini verdiğini söyleyerek, “Bu süreç özellikle özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla birlikte zaman geçirmek ve onlara dair yeni şeyler öğrenmek için benzersiz bir ortam sunuyor” dedi.

Eğitim sürekliliği önemli

banner341
Özel eğitim öğretmenleri veya sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan eğitimin faydalı olabilmesi için eğitimin sürekliliğinin önemli olduğunu aktaran Nuri, çocukların eğitim programlarının gün ve saatlerinin öncelikle belirli olması, program konusunda bir rutin oluşturulmasının önemli olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, özel çocukların farklı alanlara ilgi duyabileceğini ve farklı ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Çocukların ilgi alanlarının fark edilip bu alanlarda olumlu gelişimler sağlanmalıdır. Örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun ritme olan yatkınlığının fark edilmesi, çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Çocukların ebeveynlerinin yardımı ile ev işlerine dâhil edilerek günlük yaşam rutinlerinin geliştirilmesinin de desteklenebileceğini aktaran Nuri, öğretmenlerin veliler için hazırladığı içeriklerin uzaktan eğitim kanallarından düzenli olarak takip edilmesi, çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutması ve belli rutinlerin korunmasının gerektiğini de kaydetti.

Cahit Nuri, özel eğitime gereksinim duyan çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğu için bu sürecin söz konusu çocuklar ve ebeveynleri için daha zorlu geçebileceğini vurgulayarak, “En ufak bir değişiklikten bile etkilenen özel gereksinimli çocukların ruhsal durumları bu süreçte ciddi risk altındadır. Özellikle oluşan kaygı durumunun hafifletilmesi için öğretmen-veli iş birliği büyük önem taşımaktadır” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt: “Orta düzeyde hissedilen bir kaygı motive edicidir”
Yeşilyurt: “Orta düzeyde hissedilen bir kaygı motive edicidir”
GAÜ Pilotaj, simülatör ile bölümünü güçlendiriyor!
GAÜ Pilotaj, simülatör ile bölümünü güçlendiriyor!
UKÜ bünyesinde Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM) kuruldu
UKÜ bünyesinde Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM) kuruldu
Çocuklarla etkili bir iletişim kurmak için kullanılan dil önemli
Çocuklarla etkili bir iletişim kurmak için kullanılan dil önemli
GAÜ ile işbirliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor
GAÜ ile işbirliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor
UKÜ hemşirelik yüksek lisans programı yeni dönem kayıtları başladı
UKÜ hemşirelik yüksek lisans programı yeni dönem kayıtları başladı
DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Uluslararası Tasarım Yarışması'nda ilk 30’a girdi
DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Uluslararası Tasarım Yarışması'nda ilk 30’a girdi
GAÜ Uluslarararası Diplomasi Okulu (INTSOD) online eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
GAÜ Uluslarararası Diplomasi Okulu (INTSOD) online eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Arizona Üniversitesi Kıbrıs kampüsü, ara dönem öğrenci alımlarına devam ediyor
Arizona Üniversitesi Kıbrıs kampüsü, ara dönem öğrenci alımlarına devam ediyor
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim