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“Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri” kitabı 8. baskısını yaptı

Girne Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Oral Erbaş’ın hazırladığı “Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri“ kitabı 8’inci baskısını yaptı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:20
“Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri” kitabı 8. baskısını yaptı
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Prof. Dr. Semra Oral Erbaş, 12 bölüm ve 639 sayfadan oluşan kitabın farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin istatistik dersleri için temel kaynak niteliği taşıdığını söyledi. Başta istatistik olmak üzere, matematik, ekonometri, endüstri mühendisliği, psikoloji, ziraat, iktisat, işletme gibi birçok farklı alanda istatistik en önemli temel alanlardan biri olarak öne çıkıyor. KPSS başta olmak üzere birçok kurum sınavında da istatistik bilgisi önemli bir yer tutuyor.

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Prof. Dr. Erbaş, kitapta teorik altyapının yanı sıra çok sayıda çözülmüş problemi de barındırdığını konuların alıştırmalarla da desteklendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Olasılık Ve İstatistikProblemler Ve ÇözümleriProf. Dr. Semra Oral Erbaş
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