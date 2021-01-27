“Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri” kitabı 8. baskısını yaptı

Prof. Dr. Semra Oral Erbaş, 12 bölüm ve 639 sayfadan oluşan kitabın farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin istatistik dersleri için temel kaynak niteliği taşıdığını söyledi. Başta istatistik olmak üzere, matematik, ekonometri, endüstri mühendisliği, psikoloji, ziraat, iktisat, işletme gibi birçok farklı alanda istatistik en önemli temel alanlardan biri olarak öne çıkıyor. KPSS başta olmak üzere birçok kurum sınavında da istatistik bilgisi önemli bir yer tutuyor.

Prof. Dr. Erbaş, kitapta teorik altyapının yanı sıra çok sayıda çözülmüş problemi de barındırdığını konuların alıştırmalarla da desteklendiğini söyledi.