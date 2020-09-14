Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında.. İşte ders programı:

Dünya üzerinde yaşanan pandemiye karşı ülkemizde alınan önlemler kapsamında yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması 1 Ekim’e kadar ertelenmiş, bu nedenle yaşanabilecek ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, BRT ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, öğretmenler tarafından hazırlanan ders içerikleri bugünden itibaren BRT 2 ekranlarında yayınlanacak Öğrenciler hazırlanan program dahilinde, 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yayınlanacak destek yayınlarını takip edebileceklerdir.