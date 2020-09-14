banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.303
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5971
EURO
8.8348
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında.. İşte ders programı:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında başlıyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında.. İşte ders programı:
banner337
banner351

Dünya üzerinde yaşanan pandemiye karşı ülkemizde alınan önlemler kapsamında yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması 1 Ekim’e kadar ertelenmiş, bu nedenle yaşanabilecek ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, BRT ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, öğretmenler tarafından hazırlanan ders içerikleri bugünden itibaren BRT 2 ekranlarında yayınlanacak Öğrenciler hazırlanan program dahilinde, 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yayınlanacak destek yayınlarını takip edebileceklerdir. 

banner341

banner360
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında.. İşte ders programı:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Destek Yayınları BRT 2 ekranlarında.. İşte ders programı:
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, yeni eğitim modelini açıkladı!
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, yeni eğitim modelini açıkladı!
Yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl başlıyor; üniversitelerde eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl başlıyor; üniversitelerde eğitim nasıl olacak?
Arizona Üniversitesi ile potansiyelin sınavların ötesinde!
Arizona Üniversitesi ile potansiyelin sınavların ötesinde!
Eğitime 1 Ekim'de başlanacak
Eğitime 1 Ekim'de başlanacak
Özdemir, “Hepimizin dileği eğitimin yüz yüze yapılabilmesi”
Özdemir, “Hepimizin dileği eğitimin yüz yüze yapılabilmesi”
ARUCAD Anka Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu
ARUCAD Anka Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu
Son Başvuru 11 Eylül
Son Başvuru 11 Eylül
Warwick’te yüksek lisans yapma fırsatı
Warwick’te yüksek lisans yapma fırsatı
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim