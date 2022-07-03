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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve Akpınar Moldova temaslarına devam ediyor

03 Temmuz 2022 Pazar 10:51
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve Akpınar Moldova temaslarına devam ediyor

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Demokrat Parti Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar dış ziyaret programları kapsamında, Moldova’da bulunan Moldova Amerikan Üniversitesi Mezuniyet törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Serhat Akpınar’ın yanı sıra, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasgüler ile AUM Başkan Yardımcısı Özarslan da eşlik ettiği program kapsamında heyet, GAÜ tarafından Moldova’da kurulan Moldova Amerikan Üniversitesi Mezuniyet törenine katılım gösterdi. Mezuniyet törenine ayrıca, Moldova Yükseköğretim Başkanı başta olmak üzere, Kazakistan Moldova Büyükelçisi ve birçok uluslararası üniversite rektörleri katılım gösterdi.

Mezuniyet töreni ve ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Akpınar, üst düzey katılımların olduğu törenin muhteşem geçtiğini belirterek şunları söyledi;

“Törende yapılan resmi konuşmalarda Milli Eğitim Bakanımız Çavuşoğlu, KKTC Yüksek Öğretim Alanının uluslararasılaşma süreci ile ilgili bilgilendirme yaparken, başta Romanya olmak üzere; Balkan Ülkeleri ile işbirliği yapılması ve Resmi temasların başlaması konularında görüşmelerde bulunuldu. İleri resmi temasların oluşumunda ise Moldova Amerikan Üniversitesi Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan heyete eşlik etti” dedi.

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