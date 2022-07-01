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Milli Eğitim Bakanı Çavuoğlu ve Akpınar Moldova’da resmi ziyaretlerde bulunuyor

01 Temmuz 2022 Cuma 18:32
Milli Eğitim Bakanı Çavuoğlu ve Akpınar Moldova’da resmi ziyaretlerde bulunuyor

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Demokrat Parti Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar dış ziyaret programları kapsamında, Moldova’da temaslarda bulunuyor.

Ziyaretlere Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Serhat Akpınar’ın yanı sıra, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasgüler ileAUM Başkan Yardımcısı Özarslan da eşlik etti. Bu kapsamda, öncelikle Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irına Vlah ziyaret edildi.

Akpınar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararasılaşma ve KKTC Yüksek Öğretim Alanının Dış Dünya gelişiminde Girne Amerikan Üniversitesi tarafından kurulan Moldova Amerikan Üniversitesi ziyaret programı ve Moldova Yüksek Öğretim Kurumu Başkan ve Yöneticileri ile mezuniyet tören programlarına katılım göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaret kapsamında bir dizi resmi görüşmeler de gerçekleştirilecek.

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