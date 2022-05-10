Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Baht Berrak Yörük 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak “Mesleğini etik çerçeve içinde gerçekleştirebilen tüm psikologların günü kutlu olsun” dedi.

Öğretim Görevlisi Baht Berrak Yörük mesajında şöyle belirtti;

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. YÖK tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışı psikoloji lisans bölümünden mezun olan kişiler psikolog unvanı alırlar. Mesleğe bakıldığı zaman oldukça popülaritesi yüksek ve her toplumda ihtiyaç olarak hissedilmesinin yanında ülkemizde bu tarihin tanınması konusunda ilerleyişi umarım hızla artacaktır. Ülkemizde psikolog ve uzman psikologların meslek ve görev tanımlarını da düzenleyen bir meslek yasası maalesef ki bulunmamaktadır. Kişilerin ruhlarına dokunan biz profesyonellerin arasına katılacak sevgili psikoloji öğrencileri geleceğin psikologları umuyorum ki sizlerin mezuniyetleri gelmeden meslek yasası konusunda güzel gelişmeler kaydedilmiş olur. Mesleğini etik çerçeve içinde gerçekleştirebilen tüm psikologların günü kutlu olsun.”