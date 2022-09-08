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Mersin’deki GAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

08 Eylül 2022 Perşembe 13:59
Mersin’deki GAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri örnek davranışları ile Mersin’de gönülleri fethetti.

GAÜ’de tam burslu olarak eğitim alan İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Necla Nur Küçükyeşil ve Müge Naz Bayraktar Mersin'in Tarsus ilçesindeki belediyenin Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kreşteki çocuklar ile 6-20 yaş arasındaki 56 kursiyere gönüllü bir şekilde İngilizce kursu vererek, sertifika almalarını sağladı.  GAÜ’lü öğrenciler, yaz aylarında tatil yapmak yerine çocuklara gönüllü olarak İngilizce kursu vererek, örnek davranış sergiledi.

GAÜ’lü öğretmen adayları konu ile ilgili yaptıkları açıklamada; yaz aylarında zamanlarını tatil yaparak da geçirebileceklerini, ancak tatil yapmak yerine gönüllü İngilizce kursu vermeyi tercih ettiklerini ve bundan da çok mutlu olduklarını, kalpleri tertemiz kızlı erkekli miniklere İngilizce eğitimi verdikleri için gurur duyduklarını belirttiler. Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı projeler üretmek istediklerini de ifade eden Küçükyeşil ve Bayraktar, ailelerinden büyük destek gördüklerini belirterek, "GAÜ’de eğitim görüyoruz. Arkadaşlarımız yoğun ve yorucu geçen bir eğitim sezonundan sonra doğal olarak tatil yaparlarken, biz çocukların ve İngilizce öğrenmek isteyenlere gönüllü olarak kurs vermeyi tercih ettik. Kurs süresince oldukça mutlu saatler geçirdik. Bu duyguyu yaşamak bile bizim için çok değerliydi. Önümüzdeki yıllarda yaz tatillerinde yine toplum yararına faydalı olan projelerde gönüllü olarak yer almak istiyoruz” diye konuştu.

Kursun tamamlanmasıyla düzenlenen katılım belgesi töreninde 56 kursiyere katılım belgesi verilirken, kursiyer öğrencilerin aileleri ise 2 gönüllü öğretmene teşekkür ederek, çiçek takdimi gerçekleştirdiler. Kursların sona ermesiyle düzenlenen sertifika töreninde, kursiyerler geleceğin GAÜ’lü İngilizce öğretmenleri Necla Nur Küçükyeşil ile Müge Naz Bayraktar'a teşekkür ettiler.

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