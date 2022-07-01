Uzakyol Kaptan Bayram Ali Tavlayan’dan 1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. Yıl Dönümü Mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Denizcilik Yüksekokulu Müdürü ve Lojistik ve Ulaştırma Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Uzakyol Kaptan Bayram Ali Tavlayan 1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tavlayan mesajında şöyle belirtti;

Değerli Öğrenciler, Genç Denizciler,

1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 96. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında dünyaya ilan ettiği en değerli kanunlardan biri, Cumhuriyet aydınlanmasının bir ürünüdür. Türk denizciliğinin gelişmesinin önünü açan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılmıştır. Bu kanunun değerini bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda daha iyi anlayabilmekteyiz.

2021 yılında dünya deniz ticaret filosu yaklaşık 1,8 milyar DWT ’a ulaşmıştır. 100 groston üzerinde 100 binden fazla ticaret gemisi denizlerde dolaşmaktadır. Türkiye gemi sayısı açısından dünyada 21. sırada bulunmaktadır. Bir denizci ülke olmayı hedef alan ülkemizin daha üst sıralarda yer alması temel arzumuzdur. Denizcilik eğitimi veren okullar ve yetişmiş gemiadamı sayısı bakımından ülkemiz ön sıralardadır. Bu nedenle denizlerimizin önemini ve değerini bizlere hatırlatan her türlü çalışmaya destek olmalıyız. “Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız.

Tüm dünya denizlerinde ve limanlarında ülkemizin temsilcisi olan biz Denizciler, denizlerde bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak ve kendi kıyılarımızdan, limanlarımızdan koylarımızdan özgürce faydalanabiliyorsak bunu Cumhuriyete borçlu olduğumuzu asla unutmayalım. Denizlerimize sahip çıkarak son dönemdeki kıyılarımıza ve koylarımıza yönelik faaliyetleri dikkatle takip etmeliyiz.

1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Hep Beraber Viya Böyle …!