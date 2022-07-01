banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı açıklandı
BRTK Müdürü Özkurt'un istinaf kararı...
Dr. Küçük heykeli açıldı 
Dr. Küçük heykeli açıldı 
İki trafik kazası, üç yaralı
İki trafik kazası, üç yaralı
Ne yasal ne de etik!
Ne yasal ne de etik!
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç ettik
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç...
banner404

“Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız”

01 Temmuz 2022 Cuma 12:51
“Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız”

banner341
Uzakyol Kaptan Bayram Ali Tavlayan’dan 1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. Yıl Dönümü Mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Denizcilik Yüksekokulu Müdürü ve Lojistik ve Ulaştırma Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Uzakyol Kaptan Bayram Ali Tavlayan 1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tavlayan mesajında şöyle belirtti;

Değerli Öğrenciler, Genç Denizciler,

1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 96. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında dünyaya ilan ettiği en değerli kanunlardan biri, Cumhuriyet aydınlanmasının bir ürünüdür. Türk denizciliğinin gelişmesinin önünü açan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılmıştır. Bu kanunun değerini bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda daha iyi anlayabilmekteyiz.

2021 yılında dünya deniz ticaret filosu yaklaşık 1,8 milyar DWT ’a ulaşmıştır. 100 groston üzerinde 100 binden fazla ticaret gemisi denizlerde dolaşmaktadır. Türkiye gemi sayısı açısından dünyada 21. sırada bulunmaktadır. Bir denizci ülke olmayı hedef alan ülkemizin daha üst sıralarda yer alması temel arzumuzdur. Denizcilik eğitimi veren okullar ve yetişmiş gemiadamı sayısı bakımından ülkemiz ön sıralardadır. Bu nedenle denizlerimizin önemini ve değerini bizlere hatırlatan her türlü çalışmaya destek olmalıyız. “Mavi Anadolu” tanımlamasıyla dikkatleri denizlerimize çeken Azra Erhat’ı ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcileri saygıyla anmalıyız.

Tüm dünya denizlerinde ve limanlarında ülkemizin temsilcisi olan biz Denizciler, denizlerde bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak ve kendi kıyılarımızdan, limanlarımızdan koylarımızdan özgürce faydalanabiliyorsak bunu Cumhuriyete borçlu olduğumuzu asla unutmayalım. Denizlerimize sahip çıkarak son dönemdeki kıyılarımıza ve koylarımıza yönelik faaliyetleri dikkatle takip etmeliyiz.

1 Temmuz 2022 Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Hep Beraber Viya Böyle …!

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti
LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti
GAÜ genel sekreteri ve akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar; “NATO Madrid-22 zirvesi; Türkiye’den ters köşe!”
GAÜ genel sekreteri ve akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar; “NATO Madrid-22 zirvesi; Türkiye’den ters köşe!”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar’dan alzheimer ve beyin farkındalık ayı ile ilgili açıklama
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar’dan alzheimer ve beyin farkındalık ayı ile ilgili açıklama
LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı
LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı
THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı
THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı
‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi
‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi
ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi
ARUCAD mülakatlarına yoğun ilgi
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi
LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi
GAÜ The İnternational American Elemantry School minikleri mezun oldu
GAÜ The İnternational American Elemantry School minikleri mezun oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim