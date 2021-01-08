Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından lisans öğrencilerine yönelik çevrimiçi olarak “Lisansüstü Programlara Giden Yol” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, söz konusu programlarda lisansüstü seviyesinde eğitim alan öğrenciler bireysel tecrübelerini, programların avantajlarını ve lisansüstü öğrenciler olarak karşılaştıkları zorlukları lisans öğrencileri ile paylaştılar.

Etkinlikte konuşan Yrd. Doç. Dr. Kaya, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çatısı altında 6 farklı lisans programı, 2 yüksek lisans ve bir de doktora programı bulunduğuna dikkat çekerek, “Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı, Bilgisayar Destekli Muhasebe Programı, Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı Programı, Bilişim Teknolojileri Programı, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı ile Yönetim Bilişim Sistemleri Programı yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri yüksek lisansı ile Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programımızda öğrencilerimize eğitim vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Bu programlarda bulunan öğrencilerin, tecrübelerini, yaşadıkları zorluklar ve kazanımlarını lisans öğrencilerine aktarmaları amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Kaya, söz konusu etkinliğin lisansüstü öğrenci adaylarına yol göstermek açısından yararlı olacağını belirtti.

“Kaliteyi sürekli artırmayı amaçlıyoruz”

Yrd. Doç. Dr. Kaya, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kaliteyi sürekli arttırmayı amaçladıklarının da dile getirerek, “Her dönem benzer etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan eğitim kalitemizi sürekli artırmayı bir yandan da öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunları anında tespit ederek akademik başarıları yanı sıra mental olarak da sağlıklı ve güçlü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikte söz alan Bilişim Teknolojileri Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mary Agoyi ise öğrencilerin dijital kazanımlarının yanı sıra çok kültürlü ortamda, işbirlikleri ve projeler yaparak iş yaşantısında gerekli olan kişisel becerilerini geliştirme şansı yakaladıklarını aktardı.