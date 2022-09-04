banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Ani ölüm
Ani ölüm
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları...
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
banner405

Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor

04 Eylül 2022 Pazar 22:56
Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor

 Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor. Yaş tayini konusunda 100’ü aşkın bilimsel yayını olan Roberto Cameriere ve ekibinde yer alan hocaların yüzyüze gerçekleştireceği çalıştay 29-30 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

 Lefke Avrupa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin ortak ev sahipliği yaptığı çalıştayda, dental röntgenlerden ve el bilek röntgenlerinden kronolojik yaş belirleme metodları çalışılacak. Çalıştayı düzenleyen eğiticilerin içinde yer aldığı Agestimation Project grubu dünyada artan nüfus hareketliliği, çocuk işçiler , çocuk gelinler, diğer bir takım yasal konular ve antropolojide son derece önemli olan kronolojik yaş belirleme üzerinde uzun zamandır çalışmakta olup bu konuda yayınlanmış bir de kitapları bulunmaktadır. Çalıştay ile ilgili daha fazla bilgiye www.yastayinicalistayi2022.com adresinden ulaşılabilir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Öke,“İstifleme Davranışının Psikanalitik Kökenleri” konusuna dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Öke,“İstifleme Davranışının Psikanalitik Kökenleri” konusuna dikkat çekti
GAÜ Akademisyeni Güneşer, fermente süt ürünlerinin öneminden bahsetti
GAÜ Akademisyeni Güneşer, fermente süt ürünlerinin öneminden bahsetti
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti
LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim