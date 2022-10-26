banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
banner405

LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:07
LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu’na bağlı Aşçılık Bölümü ve Pastacılık Bölümü’ne yeni gelen öğrenciler düzenlenen oryantasyon programında bir araya geldi.

   Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Meslek Yüksekokulu’na bağlı Aşçılık Bölümü ve Pastacılık Bölümü’ne yeni gelen öğrencilere bölümlerine adapte olma sürecini hızlandırmak ve bölümdeki işleyiş hakkında bilgilendirme yapmak için  LAÜ Sinema Salonu’nda oryantasyon programı gerçekleştirildi.

  Etkinlikte Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal Turizm İşletmeciliği Bölümü’nü ve öğretim elemanlarını, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile bölüm öğretim elemanlarını öğrencilere tanıttı.  Ayrıca öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri süresince dikkat etmeleri gereken hususlara değinilen programda öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı.

   Etkinlik sonunda öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından LAÜ Uygulama Mutfağı’nda üretilen ürünler ikram edilerek, kaynaşma imkanı sağlandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Perçinci’den sonbahar ve kış aylarında beslenme önerileri
LAÜ Akademisyeni Perçinci’den sonbahar ve kış aylarında beslenme önerileri
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor
“İklimsel Olaylara Bağlı Olarak Gelişen Afetler (Sıcaklık Artışı, Kasırga, Sel Gibi) Son 60 Yılda Giderek Artıyor”
“İklimsel Olaylara Bağlı Olarak Gelişen Afetler (Sıcaklık Artışı, Kasırga, Sel Gibi) Son 60 Yılda Giderek Artıyor”
LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor
LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor
GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor
GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı
GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama
GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü
LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı
LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim