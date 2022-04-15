banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ctp’den El-sen Eylemine Destek
Başbakan Faiz Sucuoğlu yurda döndü
Son Dakika
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
Son Dakika
Teknecik’te El-sen’e Destek Eylemi
banner405

LAÜ’lü Resim Kulübün’den Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

15 Nisan 2022 Cuma 20:12
LAÜ’lü Resim Kulübün’den Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı  Resim Kulübü Başkanı Tahir Demir ve üyeleri,  Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği binasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

LAÜ Resim kulübü başkanı Tahir Demir tarafından çizilen Mustafa Kemal Atatürk potresi Gemikonağı Mücahitler Derneği Başkanı Ahmed Ced’e takdim edildi.

Ziyaret çerçevesinde öğrenciler bölge mücahitleri ile Kıbrıs Türk Mücadele yıllarını ve tarihini içeren bilgiler alarak sohbet etme fırsatı yakaladılar.

 Başkan Ced Lefke Avrupa Üniversite öğrencilerinin derneğe yapmış oldukları anlamlı katkılardan son derece memnuniyet duyuğunu ifade etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi
LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi
ARUCAD Yapımı Mr. Rabbit’s Doll 9. Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nin kazananı oldu
ARUCAD Yapımı Mr. Rabbit’s Doll 9. Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nin kazananı oldu
LAÜ İletişim öğrencilerinin “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergilendi
LAÜ İletişim öğrencilerinin “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergilendi
LAÜ’de kan bağışı düzenlendi
LAÜ’de kan bağışı düzenlendi
Rodin koleksiyonunun Antalya Kültür Sanat’taki sergi açılışı ertelendi
Rodin koleksiyonunun Antalya Kültür Sanat’taki sergi açılışı ertelendi
GAÜ Öğr. Gör. Klinik Psikolog Yörük ‘gebelikte depresyon’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu
GAÜ Öğr. Gör. Klinik Psikolog Yörük ‘gebelikte depresyon’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu
Tutkunun Heykeltıraşı Rodin Antalya’da!
Tutkunun Heykeltıraşı Rodin Antalya’da!
Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı
Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı
LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor
LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor
LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı
LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim