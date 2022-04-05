banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Son Dakika!Alkollü içkilere konulan fonda indirim
Son Dakika
Vatandaşın tepkisi sonuç verdi: Elektrik birim fiyatlarında indirim!
Son Dakika
Ataoğlu: Yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapılıyor
Özersay: Avukatlar ülkede mesleklerini icrada önemli sıkıntılar yaşıyor
Dikkat Elektrik Kesintisi!
banner404

LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

05 Nisan 2022 Salı 18:22
LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

banner341
   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

   LAÜ öğrencilerinden İsmail Emre Uçmak, Şerif Avşar, İbrahim İlik, Hüseyin Can Öğretmen tarafından gerçekleştirilen projede Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği binasının onarımı ve temizliği yapıldı.

  LAÜ öğrencileri projenin amacı ve kapamı ile ilgili bilgiler vererek, Gemikonağı için tarihi bir önem taşıyan bu yapının eskimeye yüz tutmuş yönlerini bulup modern çağın gereklerine uygun bir şekilde bölge halkına geri kazandırmayı amaçladıklarını belirttiler. Öğrenciler,  Gemikonağı TMT Mücahitler Derneği binasının onarımı ve çevre temizliği gibi  ihtiyaçlarının olduğu doğrultusunda tespitler yaparak söz konusu projeyi gönüllülük çerçevesinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı
LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı
GAÜ turizm fakültesi öğrencileri yeme-içme servisleri dersini uygulamalı olarak otelde gerçekleştirdi
GAÜ turizm fakültesi öğrencileri yeme-içme servisleri dersini uygulamalı olarak otelde gerçekleştirdi
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Muhtaroğlu “pandemi sürecinde insanlarda kaygı bozukluğu yaşandı”
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Muhtaroğlu “pandemi sürecinde insanlarda kaygı bozukluğu yaşandı”
GAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını yine unutmadı
GAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını yine unutmadı
LAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
GAÜ’den masa tenisinde çifte şampiyonluk
GAÜ’den masa tenisinde çifte şampiyonluk
GAÜ’de Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek
GAÜ’de Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Ataman açıklamalarda bulundu
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Ataman açıklamalarda bulundu
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yurdukoru, ağız sağlığının önemine dikkat çekti
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yurdukoru, ağız sağlığının önemine dikkat çekti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasına ilişkin açıklamalarda bulundu
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasına ilişkin açıklamalarda bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim