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LAÜ’de,‘Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji: Kavşakların Buluşması’ paneli yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği, Psikoloji ve Hukuk bölümünün ortak katılım gösterdiği ‘Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji: Kavşakların Buluşması’ paneli çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

28 Ocak 2022 Cuma 16:17
LAÜ’de,‘Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji: Kavşakların Buluşması’ paneli yapıldı

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Panelde ‘suç kavramı multidisipliner bakış açısı’ ile değerlendirildi

  Panelde, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin panelin açılış konuşmalarını yaptı. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray konuşmasında, suç kavramının psikolojik, sosyolojik ve hukuk yönünden değerlendirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Paneldeki konuşmalarında, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Belkıs A. Tarhan, ‘Suç, Güç ve Ceza: Sosyolojik Bir Değerlendirme’, Dr. Ferhun Kahraman, ‘Suçun Sosyolojik Nedenleri’ ve Öğretim Görevlisi Dilem Öke, ‘Adli Psikoloji Bağlamında Suç’ üzerinden değerlendirmelerini aktardılar.

  Panelistler taradından ‘suç kavramı multidisipliner bakış açısı’ ile değerlendirilen panel sonucunda, öğrencilerden alınan geribildirimler doğrultusunda verimli ve faydalı bir etkinlik  gerçekleştirildi.

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