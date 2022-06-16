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LAÜ’den “Ceviz Macunu” yarışmasına katkı

16 Haziran 2022 Perşembe 19:09
LAÜ’den “Ceviz Macunu” yarışmasına katkı

Lefke Bölgesi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Lefke bölgesinin kültürünü yansıtan etkinliklere üniversite olarak her türlü desteği veren Lefke Avrupa Üniversitesi bu yıl da Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ceviz Festivali’ne katkıda bulundu.

  Bu bağlamda Ceviz Festivali programı çerçevesinde gerçekleşen “Ceviz Macunu” yarışmasına destek veren LAÜ, geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin Gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılamasına katkı koyan Kıbrıs’lı Şef ve ayni zamanda LAÜ Gastronomi Bölümü’nde akademisyenlik yapmış merhum Ünlü Şef Zihni Türksel anısı için düzenlenen organizasyona katkı koydu.

   Çok değerli jüri üyelerinin, Mustafa Şah, Tanya Kilitkayalı, Selcan Oyal, Selim Yeşilpınar ve Niki Psarias’n yer aldığı  Ceviz Macunu yarışmasında,  LAÜ’nün katkısı ve daveti üzerine Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özerk de konuk jüri olarak yer aldı.  Lefke Turizm Derneği Binası’nda gerçekleşen yarışmada LAÜ Gastronomi Bölümü akademisyeni Selcan Oyal önderliğinde LAÜ öğrencileri de organizasyonda görev alarak yarışmaya katkı koydular.

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