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LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi

20 Aralık 2022 Salı 16:26
LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Vestibuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi.

   Seminere konuşmacı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Nörolojik Rehabilitasyon ve Vestibuler Rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış ve 20 yılı aşkın süredir bu konuda çalışan fizyoterapist  Dr. Naseem Chatiwala online olarak  katıldı.

   Seminerde ilk olarak Vesitbuler sistem anatomisi, fizyolojisi, çalışma mekanizmalarının anlatılmasının ardından, vestibuler sistemde meydana gelebilecek bozukluklar ve bu bozuklukların klinikte karşılaşılan semptomları anlatıldı. Bu semptomların fizyoterapistler tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve tedavi prensipleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, halk arasında “Vertigo” olarak bilinen vestibuler sistem hastalığında en sık karşılaşılan klinik semptomlar ve bu semptomlarla fizyoterapistlerin nasıl başa çıkması gerektiği, tedavilerle ilgili örnekler verilerek konuşmacı tarafından açıklandı. Son yıllardaki güncel tedavilerle ilgili videolarda katılımcılarla paylaşılarak güncel tedavi programları hakkında bilgiler aktarıldı.

   Etkinliğe LAÜ Fizyoterapi Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ve birçok mezun fizyoterapist katıldı. Etknilik sonunda LAÜ Fizyoterapi Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Beliz Belgen Kaygısız tarafından konuk konuşmacıya katılımından dolayı teşekkür edildi.

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