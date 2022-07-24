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LAÜ’de temel drama çalışmaları düzenlendi

24 Temmuz 2022 Pazar 23:54
LAÜ’de temel drama çalışmaları düzenlendi

Okul öncesi dönemde yapılan drama çalışmaları çocuğun gelişim alanlarını destekliyor

    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği tarafından Temel Drama Çalışmaları adı altında bir etkinlik düzenlendi.   Etkinlikte Bilim Uzmanı Göksel Çiğdemoğlu etkileşime dayalı iletişimi artırıcı ısınma çalışmaları ile etkinliğe başladı. Ardından yaratıcı drama, oyunlar- doğaçlama ve duyu ve devinim oyunları ile etkinliği sonlandırdı.

   Yaratıcı dramanın eğitimin her kademesinde uygulanmasının büyük faydaları olduğuna dikkatleri çeken Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa özellikle okul öncesi dönemde yapılan drama çalışmalarının çocuğun gelişim alanlarını desteklediğini, kendini bir birey olarak ifade etmesi için ortam hazırladığını, enerjisini boşaltmasında yardımcı olduğunu söyledi.

   “Yaratıcı drama çocuğu hem eğlendirmekte, hem de nitelikli zaman geçirmesini, sağlamaktadır” diyen Çağanağa şu bilgileri paylaştı; Yaratıcı drama; doğaldır bir başka deyişle yapılandırılmamıştır.  Sahne yoktur yani sunuşsal değildir. Bir diğer önemli özelliği de bir metin doğrultusunda ilerlememektedir. Doğaçlama tekniği ile kişinin potansiyeli arttırılmakta ve yaratıcı yönü geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yaratıcı drama çocuk oyunlarının başlangıcıdır. Yaratıcı dramanın önemli bir unsuru da düşünmedir. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar kararlar verir ve sorunları çözerler. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansı kazanırlar.

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