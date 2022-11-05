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LAÜ’de öğrenci kulüpleri festivali düzenlendi

05 Kasım 2022 Cumartesi 15:25
LAÜ’de öğrenci kulüpleri festivali düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı  faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri “Öğrenci Kulüpleri Festivali”nde bir araya geldi. LAÜ Plaza Alanı’nda yeni kulüp üyeleri kazanmak amacıyla hazırlanan standlarda kulüp üyeleri amaçlarını ve faaliyetlerini tanıttı.

Öğrenci kulüpleri tanıtıldı

   Öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre kulüplerde aktif bir şekide yer almalarını sağlamak, amacıyla düzenlenen festivale, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, kulüp standlarını ziyaret eden öğrencilere kulüplerin yıl boyunca yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı.

  Kulüpler aracılığıyla öğrenciler, organizasyon ve proje yönetimi konusunda kendilerini geliştirip üye oldukları kulüplerin düzenlediği organizasyonlarda görev alarak, sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

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