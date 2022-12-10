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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:44
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi  Hukuk Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

   Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer alacağı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 12:00’de başlayacak. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; ORİGAMİ’yi Keşfet, Cumartesi Münazarası, Sokak Hayvanları Yararına Kermes, Kedi Evleri Yapıyoruz, Şiir-Şarkı Dinleti, Anadolu’dan Lezzetler, Bölümler Yarışıyor etkinlikleri yer alacak.

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