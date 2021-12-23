banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
“Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Lefkoşa’da kaza
Lefkoşa’da kaza
“Blokenize el koyacağız!”
“Blokenize el koyacağız!”
banner405

LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı olan (LAÜ) Kızılay Kulübü öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. LAÜ Otobüs Terminali bölgesinde üç gün boyunca gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi.

23 Aralık 2021 Perşembe 14:18
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

banner341
Akyıldırım: Kızılay Kulübü olarak hedefimiz kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek

   Etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Kulübü Başkanı Neslihan Akyıldırım, “Kızılay Kulübü olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Kan Bağışı Kampanyasını tekrar yapabilmek bize çok büyük mutluluk verdi. LAÜ Kızılay Kulübü Yönetimi olarak bizler ve katılım gösteren diğer kulüp üyeleri olarak çok mutluyuz.  Hedefimiz kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek.  Her zaman olduğu gibi standımızı ziyaret eden, katkı koymak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı yanımızda görmek çok güzel. LAÜ öğrencileri herzaman bu konularda duyarlı olmuştur ve içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen öğrenci arkadaşlarımız aynı duyarlılığı gösterdi. Kulüp olarak, bir sonraki kan kampanyası etkinliğimizi Bahar 2022’de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  Standımızı ziyaret eden öğrenci, üniversitemizde faaliyet gösteren çeşitli öğrenci kulüplerine ve organizasyona destek veren  herkese teşekkür ederim” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi
KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans
KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı
Kırıt: İnsan Hakları kapsayıcı ve bütünsel bir kavram
Kırıt: İnsan Hakları kapsayıcı ve bütünsel bir kavram
Bursa 22. Yüzyıl Eğitim Kurumları’ndan GAÜ’ye ziyaret
Bursa 22. Yüzyıl Eğitim Kurumları’ndan GAÜ’ye ziyaret
GAÜ Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar’dan Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar
GAÜ Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar’dan Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim