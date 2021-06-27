LAÜ’de İletişim bilimleri fakültesi tarafından “3. Dilek ve öneri kutusu”çalıştayı düzenlendi

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca 2 gün süren çalıştay çerçevesinde öğrencileriyle oldukça verimli zaman geçirdiklerini ifade ederek çalıştayın sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki etaptan oluştuğunu söyledi. Sabahki etapta öğrencilerin; çevrimiçi eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini dinlediklerini, öğleden sonraki etapta ise uygulamalı derslerde hazırladıkları projeleri izlediklerini belirten Prof. Dr. Tunca, “öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri görünce gururlandık” dedi. Prof. Dr. Elif Asude Tunca, çalıştayın ileriki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.

2 gün süren çalıştayın ilk günü, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin eğitim dili İngilizce olan Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü öğrencilerinin, ikinci gün ise Türkçe eğitim veren Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Radyo, Televizyon Sinema bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.