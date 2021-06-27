banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

LAÜ’de İletişim bilimleri fakültesi tarafından “3. Dilek ve öneri kutusu”çalıştayı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Dilek ve Öneri Kutusu Çalıştayı’nın bu yıl 3. sünü düzenledi. LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve 2 gün süren çalıştayda öğrenciler, çevrimiçi eğitim ile ilgili düşünce ve önerilerini paylaştı. Çalıştay kapsamında öğrenciler, dönem süresince uygulamalı derslerinde hazırladıkları projeleri de sundular.

27 Haziran 2021 Pazar 23:05
LAÜ’de İletişim bilimleri fakültesi tarafından “3. Dilek ve öneri kutusu”çalıştayı düzenlendi
banner337

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca 2 gün süren çalıştay çerçevesinde öğrencileriyle oldukça verimli zaman geçirdiklerini ifade ederek çalıştayın sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki etaptan oluştuğunu söyledi. Sabahki etapta öğrencilerin; çevrimiçi eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini dinlediklerini, öğleden sonraki etapta ise uygulamalı derslerde hazırladıkları projeleri izlediklerini belirten Prof. Dr. Tunca, “öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri görünce gururlandık” dedi. Prof. Dr. Elif Asude Tunca, çalıştayın ileriki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.

banner341
2 gün süren çalıştayın ilk günü, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin eğitim dili İngilizce olan Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü öğrencilerinin, ikinci gün ise Türkçe eğitim veren Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Radyo, Televizyon Sinema bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

                 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Külahoğlu, tatilde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini açıkladı
Prof. Dr. Külahoğlu, tatilde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini açıkladı
Erbil Arkın: “Her kültür geride bıraktığı sanat eserleri ile hatırlanır”
Erbil Arkın: “Her kültür geride bıraktığı sanat eserleri ile hatırlanır”
LAÜ’de “Çim Alanların Tesisi ve Bakımı” ele alındı
LAÜ’de “Çim Alanların Tesisi ve Bakımı” ele alındı
“GAÜ Golden Wings Ödülleri” Ödül Töreni 23 Haziran’da İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşiyor
“GAÜ Golden Wings Ödülleri” Ödül Töreni 23 Haziran’da İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşiyor
GAÜ’nün büyük indirim fırsatı ile Master ve Doktora kayıtları devam ediyor
GAÜ’nün büyük indirim fırsatı ile Master ve Doktora kayıtları devam ediyor
GAÜ ve KAÜ’den 2020-2021 mezunlarına unutulmaz bir tören
GAÜ ve KAÜ’den 2020-2021 mezunlarına unutulmaz bir tören
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor
LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti
Akpınar; “Türkiye ve KKTC ortaklığı ile adada ki yükseköğretim alanının koruma altına alınması gerek”
Akpınar; “Türkiye ve KKTC ortaklığı ile adada ki yükseköğretim alanının koruma altına alınması gerek”
LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı
LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim