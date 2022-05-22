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LAÜ’de “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı

22 Mayıs 2022 Pazar 21:57
LAÜ’de “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Sağlık Yüksekokulu tarafından 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında, akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci danışmanlığında, LAÜ Plaza alanında farkındalık etkinliğini gerçekleştirildi.

Etkinlikte‘’Hemşirelik mesleğinin tanıtımı” ve “Sağlık için Hemşirene Danış” stantları oluşturuldu

 Etkinlikte, üniversitenin her bölümünden öğrenci ve öğretim üyelerine bilgi vermek üzere ‘’Hemşirelik mesleğinin tanıtımı” ve “Sağlık için Hemşirene Danış” stantları oluşturuldu. Ziyaretçilere, hemşirelik mesleği tanıtılarak farkındalık yaratılmış, ardından bireysel olarak sağlık durum algıları sorgulanmış ve mevcut sağlıklarını etkileyen faktörleri analiz etmeleri istendi. Ziyaretçilerin kendilerinin belirledikleri kalıtımsal, strese ait, sigara ya da içki gibi olumsuz alışkanlıklara ait durumlarını belirlemelerinin ardından, kaliteli yaşama dair tercihlerinin ne olabileceği ile ilgili bilgi alış verişi yapılarak, sağlıklı olmalarına ait adım atmaları adına tavsiyeler verildi.

“Ziyaretçilere sağlıklarını korumak ve  geliştirmek amacıyla rehberlik yapıldı”

  Sağlığını korumayı başardığı görülen, yaşam bulguları normal referans aralığında olan ziyaretçilere gülen yüz, renkli yıldız, nazar boncuğu ya da uğur böceği stickerlar sağlıklı olmayı başardıkları için tebrik amaçlı sembol niteliğinde verildi. Sağlığı etkileyen olumsuz faktörlerden etkilenen katılımcılara hem sağlıklarını korumak hem de geliştirmek amacıyla rehberlik yapılmış, hasta olma ihtimallerini hatırlatmak için de sarı yıldız ve nazar boncuğu stickerları verildi. Etkinlik boyunca gelen ziyaretçilerin yaşam bulgu ölçümleri de yapıldı.

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