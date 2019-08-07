LAÜ’de “Gambiya Kültür Gecesi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Gambiyalı öğrenciler için “Gambiya Kültür Gecesi” gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.
Gambiyalı öğrenciler kültür gecesini coşku ile kutladı
Farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı
Etkinlikte Gambiya kültürü hakkında farkındalık yaratmak amaçlanarak, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşması sağlandı. Gambiyalı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşayarak, öğrencileri böylesi güzel etkinlikleri düzenlemeye teşvik ediler. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı.