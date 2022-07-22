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LAÜ’de düzenlenen etkinlikte zeka oyunları konuşuldu

22 Temmuz 2022 Cuma 10:59
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte zeka oyunları konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Zeka Oyunları ve Kodlama adı altında bir etkinlik düzenlendi.   Etkinlikte Derya Kaya, Elçin Yılmaz Tuncay, Fırat Ilgazlı ve Bayram Can Karahan tarafından konuşmalar yapıldı. Zekanın eğitimdeki yeri, hangi zeka oyunlarının hangi yaş grubu için uygun olduğu, kodlamanın mantığının ne olduğu gibi konu başlıklarında ilerleyen seminerde soru-cevap bölümü ile de öğretmen adaylarının konular hakkındaki bilgisi arttırıldı.  Deneyimli bir öğretmen kadrosundan oluşan seminer konuşmacıları kendi sınıflarından örnekler vererek konuyu derinlemesine ele aldılar.

    Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise zeka oyunları ve kodlamanın günümüz dünyasında daha da bir değer kazandığını sadece eğitim camiası tarafından değil, anne babalar tarafından da ilgi ve merakla takip edilen bir konu olduğuna dikkat çekerek, ebeveynlere kitap önerilerinde de bulunarak ev ortamında da mutlaka zeka oyunlarının çocuğun hayatının bir parçası haline getirilmesi önerisinde bulundu.

6-12 yaş arasındaki çocuklar için zeka oyunları önemli

   Seminer konuşmacılarından Derya Kaya, zeka oyunlarını örnek vererek açıklayıp zeka oyunlarının temel amacının kişilerin düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu ve özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunların çok önemli olduğunu dile getirerek Ayrıca “zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir. Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır” açıklamasında bulundu.   Elçin Yılmaz Tuncay da konuşmasında STEM (Fen,Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin önemine vurgu yaparak “STEM, çocukların analitik düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olmaktadır. STEM eğitimi, çocuklara analiz yapma becerisi kazandırır ve bu analizden bir sonuç elde etmenin ilk şartıdır. Bu beceri sayesinde karşılaştığı problemle ilgili analiz yaparak çözüm arayabilecektir” dedi. Fırat Ilgazlı ise Kendoku gibi oyunların mantığını anlatarak örneklerle konuyu derinlemesine açıkladı. Bayram Can Karahan ise kodlamanın ne olduğunu ve neden son zamanlarda önem kazandığı konusunda bilgiler vererek, örnekler sundu.

   Etkinlik ve konuşmalar sonunda Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ederek, teşekkürlerini iletti.

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