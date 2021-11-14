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LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi

14 Kasım 2021 Pazar 18:11
LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen  “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” başlıklı konferans, Lefke Turizm Derneği As Başkanı ve Cittaslow Eski Koordinatörü Hasan Karlıtaş’ın sunumuyla Microsoft Teams Platformu üzerinden çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri ile konuya ilgi duyan vatandaşların katıldıkları etkinlikte Hasan Karlıtaş, Cittaslow’un 1999’da İtalya’da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği olduğunu, köken olarak kelimenin İtalyanca “Città” (Şehir) ve İngilizce “Slow” (Yavaş) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetildiğini belirtti. Karlıtaş, bundan hareketle Cittaslow’un “Yavaş Şehir” veya “Sakin Şehir” anlamında kullanıldığını ifade etti.

  Cittaslow Hareketi’nin öncülünü, “Fast food” yemek akımına bir tepki olarak 1980’lerin ortalarında ortaya çıkan “Slow food” hareketinin oluşturduğunu belirten Karlıtaş, “Slow food’un yavaş şehirleri doğurduğunu” ifade etti. Karlıtaş, Cittaslow hareketinin kuruluş amacının, küreselleşmenin etkisiyle dünya kentlerinin kendilerine özgü özelliklerinin yok olmasının ve tümünün tek tipleşip aynılaşmasının önüne geçmek olduğunun altını çizdi.

   30 ülkede 278 yerleşim yerinin Cittaslow Birliği’ne üye olduğunu belirten Karlıtaş, en fazla üyeye İtalya’nın sahip olduğunu, bunu Polonya, Hollanda, Güney Kore ve diğer ülkelerin izlediğini ifade etti. Türkiye’den 18 yerleşim yerinin Birliğe bağlı olduğunu söyleyen Karlıtaş, ülkemizde ilk kez Yeni Boğaziçi’nin üye statüsünü kazandığını, bunu sırasıyla Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu’nun izlediğini ifade etti.

   Bütün Cittaslow yerleşim yerlerinin sembol olarak çevreci bir canlı olan, kendi yükünü kendi taşıyıp turuncu renkle resmedilen salyangoz olduğunu ifade eden Karlıtaş, Cittaslow Birliği’ne üye olabilmek için 7 ana başlık ve 72 kriterin en az yarısından fazlasının karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Cittaslow Hareketi’nin temiz ve sağlıklı bir çevreyi, tüm canlıların mutlu olduğu huzurlu bir ortamı, engelliler gibi dezavantajlı grupların korunduğu bir yaşam alanını hedeflediğini belirten Karlıtaş, Hareket’in aslında “toprak anaya bir saygıyı ifade ettiğini” söyledi. Bunların dışında Hareket’in yerleşim yerlerinin kendilerine özgü özelliklerinin, mimarilerinin, yeme-içme kültürlerinin, doğalarının vb. korunmasını öncelikli hedef olarak belirlediğini belirten Karlıtaş, yerel üretimin ve kültürün korunmasının önemine dikkat çekti.

   Son olarak, 7 Kasım 2015’te Cittaslow Birliği’ne üye olan Lefke’nin üyelik sürecine değinen Karlıtaş Lefke’nin tarihi, kültürel ve doğal özellikleriyle Cittoslow üyeliğini aldığını belirterek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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