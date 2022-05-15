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LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek

15 Mayıs 2022 Pazar 11:18
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek

  14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu” düzenlenecek. Sempozyum, LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00’da başlayacak.

   Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz’ün açılış konuşması ile başlayacak sempozyumda Türkiye’den gelen konukların sunumları yer alacak. 1995-2007 Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet Domaç’ın “İlaç, Eczacılık ve Gelecek” konulu sunumu ile devam edecek sempozyumda, Farmagen Klinik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu “Klinik Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım”, Novagenix Bioanalitik İlaç Arge A.Ş. Genel Müdürü Onursal Sağlam ise, “Klinik Araştırmalarda Özel Bir Bakış ve Biyoeşdeğerlik İstatistiksel Yöntemler” konulu sunum yapacaklar. 

  LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Eczacı ilaçların doğal veya sentetik kaynaklardan elde edilmesinden ilaç haline getirilerek hastanın kullanımına sunulması ve sonrasında da hastanın ilaçla tedavisini ve tedavi çıktısını yöneten ilaç danışmanı ve sağlık personelidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti;  “Ülkemizde Eczacılık Günü olarak kutlanan 14 Mayıs günlerinde birinci basamak sağlık hizmeti veren eczacıların hem mesleklerindeki sorunlar dile getirilerek farkındalılık oluşturulup çözüm yolları aranmakta hem de daha iyi sağlık hizmeti vermenin yöntemleri ortaya konmaktadır” dedi.

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Son Güncelleme: 15.05.2022 11:21
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