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LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon günleri düzenleniyor..

LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon günleri düzenleniyor..

03 Eylül 2019 Salı 15:22
LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri 5 Eylül 2019 tarihinde LAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başlıyor.

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Öğrenciler için birçok etkinlik gerçekleştirilecek

“2019-2020 Akademik Yılı Oryantasyon Programı” kapsamında LAÜ’ye katılan yeni öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlamak maksadıyla birbirinden farklı birçok kültürel ve sportif aktivite gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Günleri” kapsamında kampüs içerisinde gerçekleşecek etkinliklerin yanında, öğrencilerin birçok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı bulacakları gezi programları çerçevesinde de Lefke, Lefkoşa ve Girne bölgesi ziyaret edilecek.

Birçok etkinliğin yer alacağı oryantasyon programı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi’nde öğrencilere farkı ülkelere özgü yemekler sunulurken kültürel gösteriler de programda yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Laü Yeni Eğitim Yılı
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