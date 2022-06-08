LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

Festival, Uluslararası Kültür Şov ile başlayacak
LAÜ Yaza Merhaba Festivali ilk gün programı kapsamında saat 19:30’da LAÜ öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov” gerçekleşecek.
13 Haziran’da Yerel Sanatçılar sahne alacak
Festival programının ikinci gününde KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne alacak. Konserler LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayacak.
Fatma Turgut Konseri 14 Haziran’da
Programın finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Fatma Turgut 14 Haziran tarihinde saat 21:30’da LAÜ’de sahne alacak.