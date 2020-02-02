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LAÜ TV’de öğrencilere televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor

LAÜ TV yapımları, üniversitenin resmi youtube hesabı olan ‘LAU TV Official’ dan izlenebilmektedir.

LAÜ TV’de öğrencilere televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor

LAÜ TV yapımları, üniversitenin resmi youtube hesabı olan ‘LAU TV Official’ dan izlenebilmektedir.

02 Şubat 2020 Pazar 19:05
LAÜ TV’de öğrencilere televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde yer alan LAÜ TV, son teknoloji ile donatılmış stüdyoları ile öğrencilere uygulama yapma imkanı sunuyor.

Öğrencilerin çeşitli görevler üstlenmesi sağlanarak onlara televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor

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İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine pratik yapma imkanı sunan bir laboratuvar olmasının yanında, LAÜ TV stüdyolarında Kuzey Kıbrıs ulusal TV kanalları için programlar da üretiliyor. Söz konusu bu programların yapımında öğrencilerin çeşitli görevler üstlenmesi sağlanarak onlara televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor.

Öğrenci odaklı hizmet veren LAÜ TV üniversitenin İletişim Fakültesi Öğrencilerinin yanısıra, televizyonculuğa ilgi duyan diğer fakülte öğrencilerine de eğitimler vererek, öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi anlamında etkin bir görev üstleniyor.

Stajerler teorik bilgilerini LAÜ TV’nin sahip olduğu zengin ekipman ve son teknolojiyle donatılmış stüdyolarında pratiğe dönüştürüyorlar

LAÜ TV bunun yanında, bölgede bulunan teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere staj yapma imkanı da sunarak onlara konuyla ilgili beceriler kazandırıyor. Stajyerlere önce LAÜ TV’nin uzman kadrosu ve öğretim elemanları tarafından; bir televizyon kanalının personel yapısı, televizyon programı hazırlık aşamaları, canlı yayında televizyonculuk, bir televizyon programının reji süreci, video kurgu, görüntü yönetmenliği, televizyonculukta ses ve aydınlatma teknikleri gibi konularda teorik eğitimler veriliyor, daha sonra stajyerler kendilerine verilen bu teorik bilgileri LAÜ TV’nin sahip olduğu zengin ekipman ve son teknolojiyle donatılmış stüdyolarında pratiğe dönüştürüyorlar. Böylelikle öğrencilerin staj süresince edindikleri bilgiler kalıcı kılınıyor, bu da onlara televizyonculuk sektörüne bir adım önde başlama şansını veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Laü Televizyon Staj
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