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LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:29
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, “12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası” nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Demiralp, hemşirelerin, sağlık hizmetlerinde üstlendiği önemli rolün altını çizmek ve topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın, “Uluslararası Hemşireler Günü (International Nurses Day- IND)” olarak, her yıl dünya çapında kutlandığını ifade etti.

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LAÜ donanımlı ve alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ediyor

Demiralp, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses-ICN) tarafından, ilk kez 1965'te anılan günün, yine ICN tarafından her yıl önemli ve öncelikli toplumsal sağlık sorunlarını çerçeveleyen bir tema doğrultusunda; bazı ülkelerde 6-12 Mayıs ve bazı ülkelerde ise 12-18 Mayıs tarihlerini içeren hafta boyunca, düzenlenen etkinliklerle kutlandığını belirtti. Nigtingale’in 1854’de Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin hastalık ve ölüm oranları ve bu oranları etkileyen faktörlerle ilgili veri toplaması ve sonuçlarını o günler için gelişmiş bir veri sunum türü olan tablo ve pasta dilim grafiklerle sunmasının, hemşirelik uygulamalarına bilimsel yaklaşımı kazandırması açısından dikkat çekici olduğunu vurgulayan Demiralp, onun hastaların fiziksel ve mental iyilik durumlarını sağlamak için sağlıklı bir çevre oluşturulmasına ve sanitasyona önem verdiğini sözlerine ekledi. Demiralp, “Nightingale'in 1860 yılında Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde açmış olduğu ve şu anda King's College London bünyesinde bulunan “Nightingale Hemşirelik Okulu”, hemşireliğin bilim ve araştırma temelli, özerk bir meslek olması gerektiği konusundaki onun haklı çabalarının ürünüdür ve reformist kişiliğini yansıtmaktadır” dedi.

Demiralp açıklamasının sonunda LAÜ Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünün, akademik kadrosu, klinik uygulama laboratuarları ve uygulama alanları ile donanımlı ve alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ettiğini söyleyerek öğrencilerinin ve meslektaşlarının gününü kutladı.

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