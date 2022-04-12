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LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi

12 Nisan 2022 Salı 19:39
LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Psikoloji Kulübü tarafından “Psikoloji, Savaş ve İnsanlık” temalı farkındalık etkinliği  düzenlendi.

  Kulübün sosyal sorumluluk projelerinden  sorumlu danışman hocalarından biri olan Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu, Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği farkındalık aktivitesi hakkında bilgi vererek etkinliğin Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin desteğiyle, Psikoloji Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlendiğini, “Psikoloji, Savaş, ve İnsanlık” temalı farkındalık aktivitesinin interaktif sergi tarzında gerçekleştirildiğini belirtti.

   Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu, sözü edilen etkinlik için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve Psikoloji öğrencisi Tarık Özkızılbulut olmak üzere tüm Psikoloji Kulübü üyelerinin günler öncsesinden emek vererek çabaladıklarını va aktivitenin LAÜ Plaza Alanı’nda, gün boyu süren bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Psikoloji Kulübüne üye öğrencilerin farkındalık sergisi için hazırladıkları afişleri, yazıları panolarda sergilediklerini ve ziyaretçileri bilgilendirdiklerini aktaran Okumuşoğlu, gün boyunca savaşın insan psikolojisine etkilerine ilişkin derledikleri çeşitli yazı ve özlü sözlerin sergilendiğini dile getridi. Ayrıca izlemeye gelen ve gönüllü olan tüm katılımıcılara “Psikoloji, Savaş, Barış ve İnsanlık” temalı kendi cümlelerini yazma ve panoya asıp paylaşma şansının sunulduğunu belirten Okumuşoğlu, interaktif bir sergi olarak düzenlenen etkinliğin seyircilerin dikkatini çekmeye ve konuya ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediğini ve organizasyonun etkili olduğunu sözlerine ekledi.

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