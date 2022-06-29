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LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı

29 Haziran 2022 Çarşamba 01:03
LAÜ Öğretim Üyesi Serin’den “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı”na katkı

   KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, ülke genelinde devlet ilkokullarında Anne-Baba Okulu oluşturma fikri ile yola çıkılarak anne ve babaları, çocuk yetiştirme sürecinde bilinçlendirme ve çocuk gelişimi ile ilgili farkındalık yaratma amacıyla yazılan, “Mutlu Çocuklar-Anne Baba El Kitabı” ebeveynlere bir başvuru kaynağı olarak hazırlanırken, alanında ülkemizde bir ilk gerçekleştirildi. Üç  öğretim üyesi tarafından hazırlanan bu kitabın yazarlarından  biri de, Lefke Avrupa Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretim üyesi Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin oldu.

“Mutlu Çocuklar -Anne-Baba El Kitabı”; aileleri çocuk yetiştirme sürecinde bilinçlendirmek, çocuğun gelişimi ile ilgili çeşitli konularda farkındalıklarını arttırmak ve çocuklarını büyütürken onlarla keyifli zamanlar geçirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.  Kitap; temel olarak bu anlayış çerçevesinde seçilmiş konulardan ve bu konularla ilgili kısa bilgilendirmeler, düşünme soruları, uygulama etkinlikleri ve önerilerden oluşmaktadır.  Kitabın sonunda anne-babalar ve çocuklar için yararlı olabilecek bazı kitap önerileri ve sorunlar durumunda başvurulabilecek çeşitli kurum ve kuruluşlarla bilgiler de bulunmaktadır.   

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Dört ana bölümden oluşan kitapta, sağlıklı fiziki büyüme, aile içi sağlıklı ilişkiler, sağlıklı toplumsal ilişkiler ve özel durumlarla başa çıkma yöntemleri ele alındı. Serin, mutlu çocuklar kitabında, “çocuklarda duygusal zeka”, “duygu düzenleme”, “çocuklarda stress ve öfke ile başa çıkma”, “akran zorbalığı”, “siber zorbalık” ve “internet bağımlılığı” konularında anne babalara önerilerde bulunan bölümlerini yazdı.

 KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin’in kaleme aldığı “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı”na katkı koyanlara  teşekkür plaketi verildi.

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