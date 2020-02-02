LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı mücahitler tarafından takdir topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri topluma hizmet dersi kapsamında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) binasını düzenleyip, temizlediler.
Gemikonağı’nda bulunan ve mücahitlerin kullanımında olan binanın iç ve dış mekanı temizlendi
Gençler üstlerine düşen görevi yerine getirdiler
İki hafta boyunca devam eden projede LAÜ öğrencileri mücahitlerin daha iyi koşullarda biraraya gelmesi için çalışarak gençler olarak üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Proje sonrasında LAÜ öğrencilerinin bu örnek davranışı mücahitler tarafından takdirle karşılandı.